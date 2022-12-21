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新北小內閣人事較晚公布　侯友宜曝「2原因」：今天或明天宣布

▲▼ 侯友宜出席新北市政會議 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜出席新北市政會議。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜成功連任，但至今仍未公布小內閣人事案，引發外界好奇。侯友宜今（21）日受訪時說明2大原因，新北有很多人才被其他單位看中，所以要等其他縣市宣布後才能公布，加上團隊多以內升為主、外補為輔，預計在今天或明天公布。

侯友宜今天在市政會議後受訪表示，新北市政府比較晚宣布小內閣人事案有2項因素，第一是新北市很多國家人才被其他單位看中，他樂見大家共好，所以等其他幾個縣市正式宣布後，新北才會宣布，就像新北市工務局長詹榮鋒將到桃園市府擔任秘書長也是這2天宣布，「總不能說我宣布我的詹榮鋒去當別人秘書長？」

侯友宜強調，新北確實有很多能做事、肯做事、願意到其他縣市積極努力為國家、人民做事的好幹部。

對於第二個因素，侯友宜表示，這幾年團隊人事都是以內升為主、外補為輔，所以外補的機率不高，主要是內部人才濟濟，局長高升了，副局長能接任就頂上來，可以激勵團隊士氣往前走，現階段如果沒有適合的人才，才會從外面尋找，基本上人事案大部分已經徵詢完成，將在今天或明天公布。

侯友宜指出，目前新北的人事非常穩定，但並不代表戰鬥力是停頓的，而是要不斷提升層級，加入創新、改變的想法，2030年的新願景工程目標明確，檢討還有哪些事情要做到、哪些問題有待解決，隨著時代環境變遷，重新調整步伐，形成最有戰鬥力的市府團隊。

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