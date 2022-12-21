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新北「藍藍路」害4騎士慘摔！機車族怒了：走路都會滑　交通局回應

▲▼新北藍藍路害4騎士慘摔。（圖／翻攝臉書／我是五股人）

▲新北五股這處「藍藍路」日前發生4名騎士滑倒摔車的事故。（圖／翻攝臉書／我是五股人）

記者柯振中／綜合報導

薪北市五股區新五路二段有條機車專用道，為了方便區分，入口處使用藍色的油漆塗在路面，藉此提醒歧視，沒想到日前持續下雨，竟有4名騎士在該地點慘摔，讓人不禁質疑，是否與塗料材質有關，也讓許多機車族感到不滿，跳出來痛批「走路都會滑」。

47歲的張姓女子16日期車行經該處，疑似因為沒有保持安全車距，與前方機車發生碰撞，導致雙雙倒地。由於當時下著與，後方騎士緊急剎車，卻因為打滑而自摔，造成4車連環撞、2人送醫。

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雖然事故立即排除，但仍引起許多討論，不少當地的騎士感到不滿，這已非首次發生，而是一直有人在這裡摔車，剛好這一次有上新聞而已。

「台灣機車路權促進會」在粉專上指稱，彩色漆鋪面與一般柏油鋪面的差異，只要是常常騎車的人都能觀察得出來，尤其雨天的排水、容汙空間完全不能相比，因此往年他們一直宣導，希望不要再出現這種「藍藍路」，也請相關單位能納入建議。

▲▼新北藍藍路害4騎士慘摔。（圖／翻攝臉書／我是五股人）

▲議員陳明義也到場考察，強調施做時有混入玻璃砂，摩擦係數沒有問題。（圖／翻攝臉書／我是五股人）

對此，新北市議員陳明義到場實地考察後表示，這塊標示型的彩色路面並沒有問題，包含白色的乳膠漆在內，都有混入玻璃砂，因此摩擦係數並沒有問題，不過路面彩色漆面有些地方剝落，還發生了騎士追撞、跌倒的事件，後續會再建議進行調整。

報導曝光以後，仍有許多騎士感到不滿，不禁出言痛斥，「這鬼玩意走路都會滑」、「這個跟排水孔蓋一樣雷」、「就算要做藍藍路，也該換一個摩擦係數高一點的塗料吧」、「進藍藍路請開啟甩尾模式」、「那些說藍藍路的防滑係數沒問題的人在哪？」

根據《東森新聞》報導，新北市交通局管制工程科科長表示，該路段的標線採用高抗滑的材質，防滑係數高達65BPN，可以達到防滑的效果，會造成打滑的原因有很多種，包含路面潮濕，以及車速、車胎的問路等，都可能有影響。

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