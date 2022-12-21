情聖阿公花好幾萬領「愛的禮物」　警2度阻騙…他哀怨：她說要嫁我

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區一名阿公日前接到一名女子電話表示要當他女友，要他到郵局匯款2萬2000元領取寄給他的禮物，行員發現請警方到場阻止；沒想到事隔5個月，阿公又接到另一名陌生女子電話，要跟他結婚再創二春，請他到超商繳1萬3000元領定情包裹，警方二度攔阻，並通知阿公兒子將他帶回，這才讓他不再相信詐騙電話。

▲員警向施姓阿公解釋遇到詐騙集團 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，15日晚間9時許，成泰路三段一家超商店員報案指出，疑有一名阿公遭詐騙，請警方協助；86歲施姓阿公表示，接到女子電話，2人相談甚歡，還說要嫁給他，更要送他定情禮物，請他到超商繳1萬3000元領取包裹，其中處理員警認出阿公在5個月前就差點被詐騙，立即勸說這是詐騙。

7月27日，施姓阿公也是接到女子電話，在甜言蜜語攻勢下，表示要跟他交往成為男女朋友，還要送他禮物，請他到郵局繳2萬2000元才能領取禮物，行員直覺是詐騙，請求轄區警方到場協助，成功阻止這場詐騙。

阿公因為愛沖昏頭，以為遇到第二春，2度差點被詐騙，還堅稱兩個女生是同一人，所幸最後聽了員警解釋後，恍然大悟這是詐騙電話，警方隨後通知他兒子到派出所將他帶回。

▼阿公在派出所等候兒子將他帶回 。（圖／記者陳以昇翻攝）