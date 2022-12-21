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黃偉哲邀荷蘭美聲馬丁及英國歌手李美潔迺武聖夜市　巨星大讚台南小吃美食

▲台南市長黃偉哲招待荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯及英國歌手李美潔迺台南武聖夜市，體驗夜市小吃文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲招待荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯及英國歌手李美潔迺台南武聖夜市，體驗夜市小吃文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲21日晚上盛情招待荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）及英國歌手李美潔（Mary-Jess）來迺台南武聖夜市，由新聞及國際關係處長蘇恩恩陪同兩大巨星，來體驗夜市小吃文化。

市長黃偉哲表示，「大大武花大武花」是台南熟知的代表性夜市，有各式各樣的小吃，很開心邀請到兩大巨星來逛夜市，大啖台南迷人小吃美食。

▲台南市長黃偉哲招待荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯及英國歌手李美潔迺台南武聖夜市，體驗夜市小吃文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

Martin Hurkens及Mary-Jess來迺夜市，品嚐香蕉煎餅、地瓜球、雞蛋仔、酥炸杏鮑菇、糖葫蘆、日式烤麻吉等夜市美食，Martin Hurkens說最喜歡雞蛋仔，覺得這個與他家鄉的荷蘭小鬆餅很像，台灣可以做出很相像但口感更Q一點，很新奇；Mary-Jess最喜歡酥炸杏鮑菇，這個在英國沒見過，很好吃；隨後體驗射箭，玩得不亦樂乎。

▲台南市長黃偉哲招待荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯及英國歌手李美潔迺台南武聖夜市，體驗夜市小吃文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

武聖夜市位於台南中西區，是歷史悠久的夜市，攤位販售項目琳瑯滿目，營業時間為每周三、六，附近有停車場很方便，讓民眾不用擔心停車問題。

▲台南市長黃偉哲招待荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯及英國歌手李美潔迺台南武聖夜市，體驗夜市小吃文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府指出，耶誕跨年系列活動「搖滾耶誕演唱會」，12月24日晚上7時在永華市政中心西側廣場，荷蘭美聲馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）和英國歌手李美潔（Mary-Jess）也將上台帶來應景的耶誕歌曲，歡迎市民朋友把握機會前往欣賞，歡樂過耶誕。

▲台南市長黃偉哲招待荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯及英國歌手李美潔迺台南武聖夜市，體驗夜市小吃文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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