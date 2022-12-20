沙崙智慧能源管理系統BOT招商成功　帶動台灣智慧綠能創新應用

▲市長黃偉哲（左）與智禾金碳董事長陳坤宏（右）共同啟動綠電點亮科學城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市經濟發展局辦理「沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統興建營運移轉（BOT）案」招商，對睿禾控股集團及宏碁股份有限公司聯合籌組民間機構「智禾金碳股份有限公司」進行招商成功，20日舉辦簽約記者會，市長黃偉哲與智禾金碳公司董事長陳坤宏，都親自出席記者會。

智禾金碳股份有限公司計畫在沙崙投資逾8億，預定於2016年完工商轉，將把沙崙智慧綠能科學城，打造成為全國第一個智慧綠能示範園區。包括台灣電力公司張忠良副總經理、第一金投信廖文偉總經理、宏碁公司施宣輝董事、成功大學電機系楊宏澤教授等許多來賓，均出席記者會，為沙崙智慧綠能科學城成功招商，台灣的綠能發展邁入新的里程感到開心。



市長黃偉哲表示，「沙崙智慧綠能科學城」位於高鐵特定區，陸陸續續由中研院、工研院、國研院等研發能量投入下，可望成為台灣推動「5+2創新產業」中，智慧城市重要示範區域及亞太綠能發展中心。而配合「前瞻基礎建設計畫－綠能建設」，亦選定「沙崙智慧綠能科學城」作為研發基地與示範場域，用來推動再生能源及建設智慧電網，加速台灣推動節能、創能、儲能及智慧系統整合之能源轉型，今日BOT案的招商發表，將更加充實區域的智慧綠能創新應用。



黃偉哲說，今日BOT案的招商成功，有非常重要的意義，因為這是一個獨立的區域智慧電網，可以讓區域內、外的電力使用更平衡，台南市太陽能光電裝置的備案容量是全台灣最高，如果每個區域有各自的智慧電網，在電力輸送過程中所造成的耗損就會更少，因此今天BOT案招商成功，係綠色經濟重要的里程碑，感謝各位產官學界協力者的共同努力與見證。

▲台南市政府與智禾金碳股份有限公司進行簽約。



經發局表示，「沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統興建營運移轉（BOT）案」，係依據促參法第46條進行招商，由政府提供公有土地，民間自行規劃申請方式辦理，藉由民間之活力、財力及創造力，建構沙崙智慧綠能科學城之智慧能源管理系統，示範綠能電力系統先進運轉技術，本案興建期為5年，營運期為20年，智禾金碳股份有限公司將興建投資超過8億元，完成太陽光電裝置容量約16.42MW，每年平均發電量約2050萬度電。



經發局長陳凱凌強調，本案為國內首件結合再生能源發電、儲能系統、智慧電網的園區整合式智慧能源管理系統建置案，並透過民間投資興建滿足財務自償性，最大亮點是結合智慧電網，打造沙崙智慧綠能科學城以全區100%綠電使用為目標，結合綠能發電、節電、儲電等相關設施，展現綠能供電穩定度，以提高民眾對綠能之接受度，加速綠能技術及設施之普及應用。未來預期將對其他地區帶起示範效果，促進綠能產業與智慧能源管理系統的技術推廣。





睿禾控股暨智禾金碳董事長陳坤宏表示，將傾注集團資源投入本案，包含豐富的再生能源建置與售電經驗，結合再生能源預測技術與宏碁集團的智慧科技應用專業，推動創能、儲能、節能及智慧整合系統，建構沙崙科學城虛擬電廠，進行電力調度與負載管理。未來並將建立「園區能源管理系統」，透過電力數據的收集、分析與可視化功能，以達有效電力使用、預測與管理目標，並將技術應用即時對公眾展示。睿禾控股攜手宏碁參與本案，將與台南市政府以公私協力夥伴關係，為台灣能源轉型與淨零碳排共盡心力。