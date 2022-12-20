　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

沙崙智慧能源管理系統BOT招商成功　帶動台灣智慧綠能創新應用

▲市長黃偉哲（左）與智禾金碳董事長陳坤宏（右）共同啟動綠電點亮科學城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市長黃偉哲（左）與智禾金碳董事長陳坤宏（右）共同啟動綠電點亮科學城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市經濟發展局辦理「沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統興建營運移轉（BOT）案」招商，對睿禾控股集團及宏碁股份有限公司聯合籌組民間機構「智禾金碳股份有限公司」進行招商成功，20日舉辦簽約記者會，市長黃偉哲與智禾金碳公司董事長陳坤宏，都親自出席記者會。

智禾金碳股份有限公司計畫在沙崙投資逾8億，預定於2016年完工商轉，將把沙崙智慧綠能科學城，打造成為全國第一個智慧綠能示範園區。包括台灣電力公司張忠良副總經理、第一金投信廖文偉總經理、宏碁公司施宣輝董事、成功大學電機系楊宏澤教授等許多來賓，均出席記者會，為沙崙智慧綠能科學城成功招商，台灣的綠能發展邁入新的里程感到開心。

▲市長黃偉哲（左）與智禾金碳董事長陳坤宏（右）共同啟動綠電點亮科學城。（圖／記者林悅翻攝，下同）
市長黃偉哲表示，「沙崙智慧綠能科學城」位於高鐵特定區，陸陸續續由中研院、工研院、國研院等研發能量投入下，可望成為台灣推動「5+2創新產業」中，智慧城市重要示範區域及亞太綠能發展中心。而配合「前瞻基礎建設計畫－綠能建設」，亦選定「沙崙智慧綠能科學城」作為研發基地與示範場域，用來推動再生能源及建設智慧電網，加速台灣推動節能、創能、儲能及智慧系統整合之能源轉型，今日BOT案的招商發表，將更加充實區域的智慧綠能創新應用。

黃偉哲說，今日BOT案的招商成功，有非常重要的意義，因為這是一個獨立的區域智慧電網，可以讓區域內、外的電力使用更平衡，台南市太陽能光電裝置的備案容量是全台灣最高，如果每個區域有各自的智慧電網，在電力輸送過程中所造成的耗損就會更少，因此今天BOT案招商成功，係綠色經濟重要的里程碑，感謝各位產官學界協力者的共同努力與見證。

▲台南市政府與智禾金碳股份有限公司進行簽約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府與智禾金碳股份有限公司進行簽約。

經發局表示，「沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統興建營運移轉（BOT）案」，係依據促參法第46條進行招商，由政府提供公有土地，民間自行規劃申請方式辦理，藉由民間之活力、財力及創造力，建構沙崙智慧綠能科學城之智慧能源管理系統，示範綠能電力系統先進運轉技術，本案興建期為5年，營運期為20年，智禾金碳股份有限公司將興建投資超過8億元，完成太陽光電裝置容量約16.42MW，每年平均發電量約2050萬度電。

經發局長陳凱凌強調，本案為國內首件結合再生能源發電、儲能系統、智慧電網的園區整合式智慧能源管理系統建置案，並透過民間投資興建滿足財務自償性，最大亮點是結合智慧電網，打造沙崙智慧綠能科學城以全區100%綠電使用為目標，結合綠能發電、節電、儲電等相關設施，展現綠能供電穩定度，以提高民眾對綠能之接受度，加速綠能技術及設施之普及應用。未來預期將對其他地區帶起示範效果，促進綠能產業與智慧能源管理系統的技術推廣。

▲市長黃偉哲（左）與智禾金碳董事長陳坤宏（右）共同啟動綠電點亮科學城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

睿禾控股暨智禾金碳董事長陳坤宏表示，將傾注集團資源投入本案，包含豐富的再生能源建置與售電經驗，結合再生能源預測技術與宏碁集團的智慧科技應用專業，推動創能、儲能、節能及智慧整合系統，建構沙崙科學城虛擬電廠，進行電力調度與負載管理。未來並將建立「園區能源管理系統」，透過電力數據的收集、分析與可視化功能，以達有效電力使用、預測與管理目標，並將技術應用即時對公眾展示。睿禾控股攜手宏碁參與本案，將與台南市政府以公私協力夥伴關係，為台灣能源轉型與淨零碳排共盡心力。

▲市長黃偉哲（左）與智禾金碳董事長陳坤宏（右）共同啟動綠電點亮科學城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
快訊／郭台銘回擊指揮中心：上周才問過北醫邱院長
包小柏捐骨髓「救不回22歲愛女」！　忌日慟發聲
美國強震「大橋裂開」　6.8萬戶斷電
爆乳女星cos《間諜家家酒》　3萬人朝聖：我要當黃昏
LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款萌炸了
2022新聞人物票選！　他目前最高票第一
冬至來了！「這生肖」財運貴人翻旺　命理師：一路賺到2023
2022新聞人物票選！　他目前最高票第一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

沙崙智慧能源管理系統BOT招商成功　帶動台灣智慧綠能創新應用

拆郵局蓋影城「國賓不來了」　動工到一半...網友：彰化人被唬了

風浪太大！金門烏坵鄉交通中斷1個月　食物、藥物得不到補給

台東加拿國小動畫創作《二條線》　再獲信誼兒童動畫獎優等佳績

大船入港！野生烏魚捕獲傳捷報　船長船員眉開眼笑　

整合高齡化社會資源　台東縣樂齡社福大樓今動土

黃偉哲會見日本友誼市水上町長　放眼後疫情時代台日交流

兒童發展中心聖誕踩街報佳音　斗六公所喜相迎

屏東海洋文學「紙上的海 書寫海洋展」　12／20深邃開展

花蓮油茶籽評鑑出爐！3農友獲選特優　縣府派專人貼紅榜慶賀

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

許光漢瘋世足「崩潰抱頭跪地」XD　劉畊宏現場見證PK賽..狂吼：贏了！

沙崙智慧能源管理系統BOT招商成功　帶動台灣智慧綠能創新應用

拆郵局蓋影城「國賓不來了」　動工到一半...網友：彰化人被唬了

風浪太大！金門烏坵鄉交通中斷1個月　食物、藥物得不到補給

台東加拿國小動畫創作《二條線》　再獲信誼兒童動畫獎優等佳績

大船入港！野生烏魚捕獲傳捷報　船長船員眉開眼笑　

整合高齡化社會資源　台東縣樂齡社福大樓今動土

黃偉哲會見日本友誼市水上町長　放眼後疫情時代台日交流

兒童發展中心聖誕踩街報佳音　斗六公所喜相迎

屏東海洋文學「紙上的海 書寫海洋展」　12／20深邃開展

花蓮油茶籽評鑑出爐！3農友獲選特優　縣府派專人貼紅榜慶賀

快訊／郭台銘回擊指揮中心：上週才問過北醫邱院長

麻辣鍋、羊肉爐當宵夜！她吃到「胸口灼熱」　慘1疾病上身

台股跳水失守14200點　金管會：尚屬穩健

鋼鐵人洋將2分鐘就傷退　國王下半場爆轟復仇奪勝

包小柏捐骨髓仍救不回22歲愛女！　忌日痛喊：至今無法放下

東森集團金萌獎愛心捐助「60萬元飼料」浪愛傳出去！

加州地震「大橋裂開」急封　6.8萬戶斷電…官方喊：沒事別撥911

每5分鐘設鬧鐘！驚醒再按「貪睡按鈕」　醫示警2類人：病情惡化

我國金融三業對日曝險逾8千億　金管會：影響有限

97歲納粹阿嬤「謀殺1萬人」　法院判定有罪！

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

地方熱門新聞

彰化拆郵局蓋影城「國賓不來了」網友：被唬了

民進黨台南市議長提名人邱莉莉提新議會改革方案

3歲女童寒流侵襲中走失警積極尋童

來新北玩中和公園　都市森林中體驗遊戲場

埔心牧場轉型影城　打造成為桃園旅遊新亮點

冬至吃湯圓　西螺老店推出麻油燒酒雞、燒松阪豬新口味

烏坵鄉交通中斷1個月　食物、藥物得不到補給

林男酒駕罰鍰19萬7千元拒繳查扣小貨車

郭信良獲七大社團支持連任

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」謝票

日本群馬縣水上町長阿部賢一拜訪南消

酒駕累犯中風長期臥床　法拍土地繳30萬罰款

野生烏魚捕獲傳捷報　船長船員笑了　

南警逮獲海洛因藥頭、藥腳

更多熱門

相關新聞

粧品產業年度盛事在嘉藥　

粧品產業年度盛事在嘉藥　

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系20日舉辦為期5日之「2022美粧產學論壇暨永續發展國際研討會」，會議主題「後疫情時代-創新智慧，永續美學」，除邀集化粧品產業、化粧品原料、化粧品製造及醫美藥粧品牌共26家企業廠商簽署合作備忘錄，共組產業全方位大聯盟。

黃偉哲會見日本友誼市水上町長

黃偉哲會見日本友誼市水上町長

大同全台首E-dReg儲能案場啟用　明年建置逾100MW儲能系統

大同全台首E-dReg儲能案場啟用　明年建置逾100MW儲能系統

鹿港透天5年漲6成！低總價逐漸消失中　在地房仲：要買要快

鹿港透天5年漲6成！低總價逐漸消失中　在地房仲：要買要快

黃偉哲邀參與波力救援小英雄互動展

黃偉哲邀參與波力救援小英雄互動展

關鍵字：

沙崙智慧綠能科學城能源管理BOT招商黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

每人最高10萬！「2023勞保紓困貸款」下周一開辦　銀行申貸搶先看

全台最大軒禾合作社驚傳倒閉　農糧署副署長證實了

5壽險慘了！資產重分類違規　金管會怒罰逾400萬、南山最重

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

麥當勞「1人氣品項」等4年回來了

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

麥當勞「9大品項買1送1」連5天搶

更多

最夯影音

更多
好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面