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台南市交通局市政獻雙獎　黃偉哲：為市民打造安全便利的交通環境

▲台南市政會議上由交通局長王銘德獻雙獎，市長黃偉哲讚揚交通局團隊創新傑出的表現，勉勵交通局持續為市民打造安全便利的交通環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政會議上由交通局長王銘德獻雙獎，市長黃偉哲讚揚交通局團隊創新傑出的表現，勉勵交通局持續為市民打造安全便利的交通環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交通局全國首創整合不同車種智慧號誌，榮獲中華民國運輸學會2022年度「傑出交通運輸計畫獎」肯定，大台南小黃公車，榮獲素有行政機關奧斯卡獎最高榮譽之稱的第5屆「政府服務獎」，21日在市政會議上由局長王銘德獻雙獎，市長黃偉哲讚揚交通局團隊創新傑出表現，勉勵持續為市民打造安全便利交通環境。

市長黃偉哲表示，政府為民服務要體察在地需求，推動符合民眾期待及有感的市政服務，小黃公車服務不僅讓偏鄉長者可以走出家門，增加樂齡社交參與，也讓偏鄉學生不必倚賴家長接送，求學之路更安全方便省時；對計程車業者而言，也拓展服務觸角，促進產業升級；對市府而言，則可把錢花在刀口上，讓資源經費妥善運用發揮效果，深具效益，且達多贏局面，就是政府服務的最佳模範。

此次受到「政府服務獎」肯定，也是對市府推動小黃公車的動力，市府明年將再新增11條小黃公車路線，將於2023年起陸續上路，保障偏鄉地區居民行的需求，讓台南的公共運輸服務更完善。

▲台南市政會議上由交通局長王銘德獻雙獎，市長黃偉哲讚揚交通局團隊創新傑出的表現，勉勵交通局持續為市民打造安全便利的交通環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，雖然救護車執行緊急任務時，可依法開啟警示燈及警鳴器來穿越紅燈路口，但還是會造成路口險象環生，交通局運用車路聯網的技術，全國首創整合了「公車」與「救護車」兩個不同車種，在奇美醫院與成大醫院間的70路公車路線上的21個路口建置優先號誌系統，這套台南市整合型公車優先號誌計畫是提前開啟救護車行駛方向路口的綠燈，讓在救護車前方停等的車輛可以動起來，也讓救護車可安全快速的通過，為緊急病患多爭取黃金搶救時間，目前共有9輛70路公車及10輛救護車具備觸動智慧優先號誌的功能。

這套整合型公車優先號誌讓民眾搭乘公車節省13％旅行時間，救護車於綠燈通過的機率提升51.6％，每路口平均救援時間可減少37秒，對於在救護車上進行心肺復甦術的緊急傷病患者可提高生存機率，同時降低車禍事故發生機率，另為降低智慧優先號誌運作造成對向道路停等紅燈秒數增加以及號誌短暫不連鎖的情形，系統也會補回對向道路的綠燈秒數，並自動恢復連鎖，請用路人耐心等候。

交通局局長王銘德表示，2023年將擴大辦理規劃安南醫院周邊道路緊急車輛優先號誌系統，並同步優化先前所建置的設備，未來台南市將成為全國建置規模最大的緊急車輛優先號誌系統，成功打造台南市成為更安全的智慧交通環境。

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