快訊／台南市小內閣5人離職！黃偉哲證實　新人選12／22對外公布

▲台南市長黃偉哲21日上午表示，市府小內閣人事，有5位要離開市府團隊，新人選預計22日公布。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲21日上午於市政會議前證實，市府小內閣人事，將有5人要離開市府團隊，至於接任人選預計22日公布。

黃偉哲表示離職人員分別是：副市長戴謙、環保局長謝世傑、社會局長陳榮枝、衛生局長許以霖、研考會主委戴偉峻。其餘局處首長均留任，至於接任人選，預定22日公布。

黃偉哲補充說明指出，戴謙副市長，還有社會局陳榮枝局長他要榮退，還有衛生局許以霖局長、環保局謝世傑局長，研考會戴偉峻要暫別市府團隊。新任的人選在22日上午會一併公佈，因有些人還有一些徵詢的動作需要完成，所以會一併再公佈。

黃偉哲說，基本上台南市政府的市府團隊是一個優質的團隊，在過去大家很辛苦的，不僅是要推動市政，還要跟各方多加溝通，這個部分非常謝謝他們，所以他對市府團隊的滿意度蠻高的，他在議會詢或是面對媒體的時候提過，他自己給自己打60分，給市府團隊打90分，因為他們的努力付出，得到了市民的反應。他感謝將離職的5位成員，很謝謝他們，那也也祝福他們接下來離開市府團隊之後，人生有更多的高潮，而且千萬不要忘了回市府娘家，常常跟我們互動，給我們一些更多的指引。

