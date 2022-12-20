黃偉哲會見日本友誼市水上町長　放眼後疫情時代台日交流

▲日本群馬縣水上町阿部賢一町長，20日前往台南市政府拜會黃偉哲市長，就疫情結束後的雙方交流進行討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本群馬縣水上町阿部賢一町長，20日前往台南市政府拜會黃偉哲市長，就疫情結束後的雙方交流進行討論，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、消防局李明峯局長皆陪同與會。

黃偉哲首先感謝阿部賢一町長在10月當選後立即規劃到台南訪問，並頒發感謝狀予水上町，感謝水上町長期用心經營雙方交流。

黃偉哲也現場頒發「對日事務諮詢顧問」聘書予水上町派駐在台南長達9年的阿部真行先生，讚許阿部真行先生對雙方交流的貢獻，成為水上町及日本其他城市與台南交流的橋樑。

黃偉哲表示對於疫情後台南與水上町的交流非常期待，希望在人員互訪、觀光、文化、物產等層面的交流都能更進一步。

水上町阿部賢一町長表示對於雙方交流將會全力以赴，明年即將迎來締約10週年，他非常期待能有更多交流，也將積極推展因疫情而暫停的修學旅行、町民旅行等。

水上町於2013年與台南結為友誼市，在疫情前每年參與台南國際芒果節、國際旅展等各項活動，並曾帶領教育交流團（與本市崇明國中交流）及町民團來訪。疫情期間除持續支台南農產，亦合作將市府消防局的學童手繪燈籠寄至日本展出。