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荷蘭美聲馬丁和Mary-Jess開箱龍崎光節空山祭　兩位巨星大讚令人難忘

▲台南市長黃偉哲18日特別邀請荷蘭美聲馬丁（Martin Hurkens）和英國歌手李美潔（Mary-Jess）一同搶先參觀龍崎光節空山祭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲18日特別邀請荷蘭美聲馬丁（Martin Hurkens）和英國歌手李美潔（Mary-Jess）一同搶先參觀龍崎光節空山祭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

被譽為全台最美山林燈節的「龍崎光節－空山祭」邁入第四屆，台南市長黃偉哲18日特別邀請荷蘭美聲馬丁（Martin Hurkens）和英國歌手李美潔（Mary-Jess）一同搶先參觀，議員當選人陳皇宇也隨同欣賞。

市長黃偉哲表示，兩位國際巨星參觀後都大表驚豔，尤其是隨著樂聲和掌聲悠揚跳動的燈光，除了富含藝術價值及地方創生的特色，也有環保愛地球的理念。

▲台南市長黃偉哲18日特別邀請荷蘭美聲馬丁（Martin Hurkens）和英國歌手李美潔（Mary-Jess）一同搶先參觀龍崎光節空山祭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，特別感謝策展單位的用心，作品善用自然地景，加上光影的搭配，帶來與白天截然不同的景色，每年都有新的驚喜，也歡迎大家前來龍崎光節體驗。

Martin Hurkens和Mary-Jess一路上目不轉睛的欣賞策展作品，也和市長黃偉哲一同交流，對於藝術創作的想法和理念，對於南市府這樣創新、活絡地方的展覽讚不絕口。

▲台南市長黃偉哲18日特別邀請荷蘭美聲馬丁（Martin Hurkens）和英國歌手李美潔（Mary-Jess）一同搶先參觀龍崎光節空山祭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「2023龍崎光節－空山祭」展期，自2022年12/24至2023年2/12，每日17:30至22:00點燈，12/24、12/25開幕首二日為試營運，全民免費入場，龍崎區民則於展期內天天免費，關廟、歸仁、仁德3區居民享有平日免費，65歲以上長者、6歲以下兒童出示證件，也享也平日免票入場。

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