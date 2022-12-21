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瑪莎惡少不只痛毆男大生　曾助陣抄球棒砸車「害人下巴骨折」

▲▼ 。（圖／資料照）

▲瑪莎惡少張敦量去年因行車糾紛痛毆男大生，現又爆出在前年因幫朋友助陣，拿球棒打人砸車，遭判刑6個月。（圖／資料照）

記者游瓊華／台中報導

台中瑪莎拉蒂惡少張敦量、陳勁豪等人去年11月因汽車追撞痛毆男大生，至今張敦量遭羈押1年多。未料現又傳出，張敦量在暴打男大生前一年，就曾替朋友助陣，持球棒砸車，還將球棒伸進車內，打傷被害人李姓男子頭部，導致被害人下巴骨折。法官認為，張敦量有悔意、已與被害人和解並賠償16萬元，依妨害秩序罪判張敦量6個月徒刑，可上訴。

檢警調查，張敦量與曾姓男子為朋友關係，張敦量得知曾男與江男為了女友爭風吃醋，雙方去年9月4日凌晨2點多，在台中市西屯區中平路與皇城街口談判。曾男帶2支球棒並找來張敦量、陳勁豪等多人助陣，江男也不甘示弱，撂人前往現場，雙方一言不和大亂鬥，剛好被巡邏員警目擊，全部逮回警局。

張敦量與曾男拿球棒狂砸李男的車，還將球棒伸入車內揮擊李男頭部，致李男下巴骨折，牙齒錯位。由於雙方不提告或撤告，而曾男等8人犯妨害秩序部分已由另案判刑。

判決書中提到，張敦量等人犯罪時間短，案發時間時值凌晨，未波及到其他路人或車輛，所生危害並無甚為嚴重或持續擴散現象，另外被告犯罪後坦承犯行，並與告訴人成立調解，且已依調解筆錄內容賠償告訴人16萬元，足認被告犯後已有悔意，審理後，判張敦量6月徒刑，得易科罰金。

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