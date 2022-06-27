往死裡打！男大生首度出庭打臉瑪莎惡少：他拿硬物從後方敲頭

記者白珈陽／台中報導

台中瑪莎拉蒂一案，主嫌張敦量否認有殺人未遂犯意，但今日被害宋姓男大生及證人同車男性友人的證詞，打臉了張敦量。證人說，張朝倒地的宋男頭部踹了一腳，見宋整個人僵直、眼睛佈滿血絲，似已失去意識，卻仍瘋狂的繼續出腳狂踹；宋男證稱，張朝他頭部不斷揮拳，還以「硬物」攻擊頭部，隨後他就不省人事，失去後面記憶。

▲被害宋姓男大生今天首度出庭（右一）。（圖／記者白珈陽攝）

友人指出，對方施暴過程中，他看見陳勁豪、李韋霖架住宋，讓張「從正面」對其拳打腳踢。宋受傷倒地後，呈現側躺的狀態，頭與地面隔著肩膀的距離，結果張又朝宋的頭部猛踹5、6腳，直到救護車到場要將宋送醫時，發現宋的頭部已腫脹的不像個人。

友人也說，他看見張朝側躺的宋踹第1腳時，宋整個人就已僵直、癱倒，眼睛還佈滿血絲，雖陳、李以口頭勸說張「好了、好了」，但未實際以身體行動阻止張，後續就看到張繼續狂踹5、6下。

宋男證稱，下車後被張以手鉤住頸部查看車損，接著張拉他頭髮壓在跑車引擎蓋上，令他覺得很不舒服。隨後張又喝令他至一旁人行道理論，到人行道後，李、陳在後方對他又推又拉，張則從「後方」以拳頭、手掌朝他頭部攻擊數10次，忽然他感受到被硬物攻擊頭部（法官問是否類似金屬觸感，宋回是），旋即陷入昏迷，已記不清後面情節。

庭中，李韋霖、陳勁豪皆否認將宋架住給張敦量攻擊，辯稱是看到宋已開始流鼻血，見其倒地後，為防止鼻血倒流，出於善意才將宋拉起身。

張等3人的律師，對於宋男與其友人的證詞認有相異之處，其1為友人說宋一下車即被陳、李架住，但宋卻說是被手推、拉；其2為友人說張是正面攻擊宋，宋則說是從背後被攻擊。另外，也質疑宋是根據檢察官提示的證據，才說出相關供詞，認為有引導之嫌，其證詞不能全予採信。

審判長諭知下次庭期定在8月1日，屆時將傳喚其他4名證人，以釐清案情。