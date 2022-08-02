瑪莎惡少案「正義哥」兩度報警求救　男大生母：還好有他！

▲瑪莎惡少案昨開視訊庭。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中瑪莎拉蒂3惡少一案1日在台中地院開視訊庭，法官傳喚當時目擊經過並幫忙報案的黃姓男子，以及與宋姓男大生同車的2名女性友人；黃男證稱看到被害人遭張敦量等人打趴在地、又被拉起來打「可能會被打死」，趕緊連打兩通電話報警。宋母說，還好有黃男當機立斷，讓兒子撿回了一命。

本案昨日下午2時30分於台中地院遠距勘驗法庭開庭，首度傳喚到當時目擊案發經過的黃姓大樓住戶，以及2名與被害男大生同車的女友人，還原案發情形。

黃男說，當時看到張等3人對著宋男拳打腳踢，將宋男打倒在地後，又把宋拉起來打，看到這個情況，他判斷被打的人可能會死，遂連續撥打兩通報案電話，催促警方盡快到場。宋男的其中1名女友人證稱，看到張抓宋的頭去撞引擎蓋，還用腳踹頭；另1名女證人則說，未看清楚當狀況，僅知宋被打，還被打得滿頭是血。

▲宋姓男大生母親當時說明兒子狀況。（資料照／記者陳煥丞攝）

辯方律師認為，黃男從案發到警局製作筆錄，中間有10天的時間，期間經媒體大肆報導，早已對黃產生影響，另外當時天色昏暗，黃又距案發現場有7、80公尺，黃的證述不值得採信。

針對昨日3名證人證詞，張敦量首度對證人致歉，他說「因為自己酒後的行為，造成證人擔心害怕，在此向證人道歉」，但未向被害的宋男道歉。

宋的律師陳欽煌表示，當時張的酒測值是0.11，相當於一罐啤酒的濃度，顯見張當時意識清楚，要推說是酒後失控「根本無稽之談」。

宋母說，感謝黃姓證人連打了兩通電話報警，才救回兒子一命，「還好有他」；宋母提到，近日試著讓兒子開車，但因傷後產生的斜視問題，開車時竟看不到右方的車子，就不敢再讓兒子開，很擔心兒子未來的視力狀況。