往死裡打！瑪莎三煞稱「深感悔悟」求交保　法官不信：再押2月　

▲張敦量、李韋霖、陳勁豪3人出庭。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者唐詠絮／台中報導

台中宋姓男大生2021年11月7日因小擦撞，遭到瑪莎三少張敦量、李韋霖、陳勁豪等人痛毆，一度顱內出血命危，案發後三煞羈押至今，7月23日羈押期限已到，3人再度聲請具保，張敦量稱「深感悔悟、坦承犯行、會如期到案、並無串證或滅證之虞」，不過，台中地院認為3人還是有逃亡串供、反覆犯罪等疑慮，裁定繼續羈押2個月，至今年9月24日，張敦量並繼續禁見，可抗告。

台中地院審理此一殺人未遂等案，本月上旬已相互詰問證人（含被害人宋生），該名證人揭露宋被打到不支倒地後，甚至還狂踹其頭部5、6腳，頭骨與地面的撞擊聲頻頻傳來」，導致宋的右側頭部極度腫脹，「甚至腫到不像個人的外型」，彷彿執意要致宋於死地，令人毛骨悚然。

宋母質疑張敦量等人態度惡劣，案後法院對犯嫌進行假扣押，其中陳勁豪的雙親火速籌得200萬元解除假扣押，並與其他被告家屬聯手打造8名律師豪華團隊打官司，相比對方於2月間在調解庭聲稱願賠「只願賠5萬、10萬，再多就付不起！」，顯見對方根本沒有道歉的誠意。

張敦量、李韋霖、陳勁豪等三名惡煞的羈押期限至7月23日止，3人聲請交保，其中禁止接見、通信的張敦量，稱「深感悔悟且坦承犯行、並無串證或滅證之虞、如期到案，無逃亡之虞」，若仍延押，請求能解除他接見及閱讀報章雜誌的限制。李供稱依據目前調查證據呈現，其並無傷害或架住宋生的事實，希望可以交保與妻及幼兒團聚。陳勁豪宣稱，沒有足夠證據可證明他架住及毆打宋生，他想交保回家幫母親分擔生意壓力。

不過，法官卻認為，3人之前羈押的原因仍存在，還是有串供、湮滅證據、逃亡，甚至有反覆犯罪疑慮，不羈押難以審判，裁定延長羈押2個月至9月24日，另外，由於此案受媒體高度關注，任何人均得自新聞報章、電視廣播輕易獲知審理及外界評論，若讓張敦量可以閱讀報紙、收看電視、收聽廣播，可能增加張調查證據前有勾串共犯及證人的機會，因此裁定張繼續禁止接見、通信，可抗告。