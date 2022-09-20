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瑪莎惡少主嫌張敦量延押2月　2同夥20萬交保...賠償金談判破裂

▲▼ 。（圖／資料照）

▲合議庭裁定，陳勁豪、李韋霖各以20萬元交保；張敦量延押2月。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市瑪莎拉蒂3惡少一案，張敦量等3人被依殺人未遂罪羈押超過10個月，數次聲請交保均被駁回，合議庭20日上午裁定，李韋霖、陳勁豪各以20萬元交保並限制住居、出境、出海，主嫌張敦量延押2月，但解除禁見。另外，被害男大生的母親求償1500萬元，不過張的律師則提出150萬元賠償，雙方因金額差距過大無法達成共識。

張敦量與李韋霖、陳勁豪2021年11月初凌晨因小擦撞，竟動手將宋姓男大生打成重傷，事後張因涉犯殺人未遂等罪，另兩人涉犯強制及傷害等罪，3人均被提起公訴。

先前多次開庭，地院傳喚宋姓男大生的同車友人以視訊指證，看見張敦量對宋男施以暴行，張坦承不諱，但否認有殺人故意，李韋霖、陳勁豪則否認將宋架住給張攻擊，辯稱是看到宋已開始流鼻血，見其倒地後，為防止鼻血倒流，出於善意才將宋拉起身，3人請求聲請交保。

上週首開合議庭，張等人再度聲請交保，今日合議庭審酌，相關證據保全、辯論程序等，將李、陳各命20萬元交保，但均限制住居、出境及出海8月，期間每周一、周四都須向住處轄區派出所報到，並不得對被害人、證人危害或恐嚇。

另外，宋母向張等人求償1500萬元，但張透過律師表示只負擔得起150萬元，李韋霖稱願負擔100萬元，陳勁豪則說人不是他打的，也沒把宋男架住，無和解意願。雙方至今因金額差距過大，無法達成共識。

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