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內政部表揚績優替代役男　自學寫程式助防疫、募集救命物資

▲▼內政部表揚75位績優替代役役男。（圖／內政部提供）

▲內政部表揚績優替代役役男。（圖／內政部提供）

記者陳家祥／台北報導

內政部16日在高雄市舉辦「111年下半年替代役績優單位及役男表揚大會」，次長陳宗彥表示，替代役制度施行至今已超過20年，提供青年另一種服役的選擇，自109年開始也安排役男接受緊急救護訓練（EMT1），2年來已有近3萬位役男取得EMT1證照，也讓這群年輕人在有限的役期裡，發揮所長、關懷社會、厚植實力，並逐步強化社區救護量能。

陳宗彥表示，今日共表揚75位績優替代役役男及12個績優服勤單位。役男在服勤單位帶領下，有的積極投入第一線防疫工作，協助整送防疫物資；有的用暖心的服務協助民眾解決問題；也有從事衛教宣導工作，或協助活化社區空間，提供民眾安全舒適的休閒場所。

陳宗彥說，這些特別的事蹟，讓役男的服勤經驗，不會侷限於義務性的例行操練，而能交織出與人群關懷互動的美麗樂章。

這次獲表揚的役男中，在台中市太平區公所服勤的役男尤諠荏，於疫情爆發時，自學程式語言設計出「里別自動查詢器」，不僅縮短承辦人員查詢確診者相關資料的作業時間，同時縮短資料上傳居家照護系統的時間，提升公務服務品質。

另外，在財團法人屏東基督教勝利之家服役的役男許博陽、許杰穎和邱淮浩，看到疫情期間募資困難，主動設計並發行院訊，以訂閱方式維繫募捐關係，成功串聯社會資源，協助院內募集救命物資。

陳宗彥指出，替代役屬兵役的一種，也肩負保家衛國之責，服役時應熟練戰時勤務，戰時在後方適時支援國軍作戰，厚植國家整體戰力。因此，內政部未來將規劃在替代役役男基礎訓練時，除落實EMT1訓用合一、增加打靶射擊及全民國防課程外，也將協調各用人機關，明訂役男戰事發生時的應變勤務、加強演練，使役男熟練戰時勤務。另將替代役備役役男納入全民防衛體系，增強國土戰備韌性，共為國家安全而努力。

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