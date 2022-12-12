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內政部澄清「砸重金去蔣化」　視個案情況酌予補助

▲▼轉型正義,蔣經國,小蔣,銅像,去蔣化,魏立之工作室。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部澄清「砸重金去蔣化，拆一座補助10萬」，表示會視個案酌情補助以10萬元為限。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

針對媒體報導「砸重金去蔣化，拆一座補助10萬」，內政部於今（12）日晚間澄清，威權象徵之處置並不只有拆除，還可透過改名或以其他方式處置，此外，辦理反思威權象徵與在地集體記憶、反省威權統治與政治崇仰文化為主題之相關活動，也會酌予補助，報載所稱「砸重金」、「去蔣化」是過度簡化解讀。

內政部表示，依據促進轉型正義條例第5條規定，凡出現在公共建築或場所的紀念、緬懷威權統治者的威權象徵，本來就應予移除、改名，或以其他方式處置。而內政部承接促進轉型正義威權象徵的處置事項，當涉及各機關（構）之職掌或業務時，各級政府機關（構）應配合辦理，由於各地轄管單位多有提出處置威權象徵的經費需求，部分轄管單位擔心編列預算，延宕處置進度，因此，為協助解決各威權象徵轄管單位的處置經費問題，內政部已於今年11月28日訂定發布「內政部推動威權象徵處置補助作業要點」，其補助項目及範圍，除補助辦理處置作業外，也補助各單位辦理破除威權崇仰文化的社會溝通活動，鼓勵社會反省威權統治，深化民主憲政秩序。

內政部也指出，目前已爭取編列威權象徵相關補助經費，考量各地威權象徵之樣態及處置難易不一，將視個案酌情補助以10萬元為限，因此，有報導指「處置每座銅像均一律補助10萬元」，並不正確。

對於「去蔣化」的補助，民進黨與國民黨也有不同看法。民進黨立委許智傑指出，透過實報實銷避免浮報，同時減少機關的成本，對於避免威權復辟一定有幫助；國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，這麼做無助轉型正義還浪費公帑，建議內政部可以參考台北市建國中學的作法，建中學生經投票後，是建議把銅像留下來，但可以做其他利用，例如做裝飾。

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內政部去蔣化轉型正義補助

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