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快訊／翻修117法條！行政院大修公職與總統選罷法　阻絕黑金槍毒

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院修法，嚴格排除選舉過程中的黑金槍毒干預。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院院會15日通過《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》修正草案，曾犯國安犯罪、黑金槍毒、賄選、重罪重刑等4大類罪刑者，不得登記參選。內政部表示，這次2項選罷法總計修正117條，主要為完備候選人消極資格；另外，也建立深偽影音移除機制及健全競選罷免活動規範等，藉此防杜有心人士用不當方式，影響選舉人的投票意向，以端正選風。

內政部指出，針對候選人消極資格規範，社會各界認為應有更嚴格標準，經綜合考量相關犯罪行為態樣、處罰刑度及侵害社會法益嚴重性等因素，增訂涉及違反國家忠誠義務或從事製造、運輸、販售毒品及槍砲、引誘他人吸食毒品等惡行，經有罪判決確定者，以及涉犯最輕本刑7年以上重罪並判處10年以上重刑者，都將限制參選，以防止這些人員取得公職候選人身分而影響國家安全。

另外，為遏止有心人士於選舉罷免期間惡意散布，以擬參選人、候選人、被罷免人或罷免案提議人等為對象，製作深偽影音影響選民的投票意向，內政部此次修法特別增列深偽影音即時處置規範，明定自選舉公告發布或罷免案宣告成立之日起、至投票日前1日止，候選人等可以檢附警察機關的鑑識資料，協請廣播電視、網際網路業者於2日內停播、限制瀏覽或移除下架該影音，並對散播深偽影音犯選舉誹謗罪者加重處罰。

內政部強調，兩項選舉罷免法的修正，將有助於確立清廉參政，維護選舉制度公平及公正性，修正草案經行政院送請立法院審議後，將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，如能順利於113年大選選舉公告發布前完成修法，即能適用。

違反國安部分，包括國家機密保護法、國家情報工作法、反滲透法等，皆不得登記為候選人。另外，《選罷法》本身就已規定曾犯內亂、外患罪、貪污罪等，經判刑確定者也不得參選。

而國人關注的「黑金槍毒」部分，包括：曾犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等，也都將修法納入《選罷法》第26條的規範。

至於重罪重刑部分，依現行《總統副總統選舉罷免法》規定，死刑、無期徒刑、處10年以上有期徒刑者，只要被判刑即不得參選，《選罷法》也會將此先制納入齊一。

此外，為了避免境外勢力介入，此次修法也強化選舉罷免廣告的「實名制」，明訂相關廣告需一併載明刊播者、出資者等資訊。同時也規範，媒體不得接受外國、大陸地區、香港、澳門居民、法人、團體或其他機構委託刊播之競選或罷免廣告。

而每逢選舉必熱議的選舉賭盤，由於過往刑度甚低，此次修法也增列選舉、罷免的賭博罪，未來若經營選舉賭盤遭逮，最高可處5年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金；參與賭博者，也會面臨6個月以下徒刑、拘役或併科10萬元以下的罰金。

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