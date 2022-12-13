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內政部拆威權象徵　趙少康轟：放任治安惡化！重金「去蔣」吃飽太閒

▲▼中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

內政部在促轉會任期屆滿後，主責清除威權象徵業務，處置公共建築中的威權象徵，一般性補助每件最高新台幣10萬元，政策性補助則由內政部決定補助額度。對此，中廣董事長趙少康12日痛批，「蔡政府重金『去蔣』吃飽太閒！內政部放著治安惡化的民怨不管，搞族群對立、操弄意識形態，真是小看人民智慧，無聊透頂。」

趙少康12日透過臉書怒嗆，內政部祭出「拆銅像給10萬」獎勵，大手筆編了1,100萬，希望促使校園等地加速移除蔣公銅像，「蔡政府重金『去蔣』吃飽太閒！內政部放著治安惡化的民怨不管，搞族群對立、操弄意識形態，真是小看人民智慧，無聊透頂。」

趙少康批評，民進黨每逢選舉就高舉反共旗幟，但蔣公才是真正率領軍民反共的第一人，他不僅戍守邊疆，確保中華民國可以在台灣屹立不搖的關鍵，他在歷史上的特殊意義不容抹滅，即便後世對他功過評價不一，也不是民進黨可以單方面以「威權象徵」來定義。

趙少康說，選前台南「88重大槍擊案」至今仍未破，求職詐騙凌虐案頻傳，內政部治安管不好、社宅蓋不出來，只知道花人民的納稅錢執行「去蔣化」，將心力都花在玩弄意識形態上，民進黨面對九合一慘敗，應該深切檢討離民意越來越遠的原因，意識形態不能當飯吃，更不能保家衛國。

趙少康指出，現今民風開放、教育水準提高，青年都有自主判斷能力，建中學生不僅發揮創意，裝扮成校園蔣公銅像，以創意和極權歷史作出反差，並突顯當今社會的多元開放與自由，教師也能當作教學議題的實證，質疑「這樣哪裡不好？」

趙少康強調，民進黨之所以在選舉中掉票，跟蔣公銅像的存在沒有任何關係，與其花上千萬民脂民膏鼓勵大家拆銅像，不如把錢用來蓋社宅、提升基層警員裝備與福利，幫弱勢小朋友加菜，更能贏回民心。

不過，內政部12日晚間則回應，威權象徵之處置並不只有拆除，還可透過改名或以其他方式處置。此外，辦理反思威權象徵與在地集體記憶、反省威權統治與政治崇仰文化為主題之相關活動，也會酌予補助，若將此稱為「砸重金」、「去蔣化」是過度簡化解讀。

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