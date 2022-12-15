快訊／被太玄宮抹「惡意剪輯」　攝影師不忍了發5點聲明

▲太玄宮14日召開記者會強調絕無打巴掌，都是影片被惡意剪輯，揚言要提告拍攝、上傳影片的民眾。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

苗栗太玄宮「乩童掌摑事件」鬧得沸沸揚揚，廟方一度北上召開記者會說明，網路上流傳的影片都是惡意剪輯、配音，揚言提告攝影師等。對此，陳姓攝影師15日晚間發出聲明反擊。

陳姓攝影師15日晚間透過粉專「紀錄乩童文化廟會粉絲團」發出聲明稿表示，他當天全程拍攝4段影片，若太玄宮廟方當下有意拒絕被拍攝，依他的職業道德絕對會停止，但廟方全程都未出聲阻止、制止，現場情況都可依他拍攝的影片為證。

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▲宋姓女信徒堅稱臉上傷勢是鏡框造成的。（圖／記者邱中岳攝）



陳姓攝影師澄清，他所拍攝的影片絕對沒有後製、擅自加上音效等行為，影片的原始檔可送公正單位鑑定，且他個人頻道的影片絕無做假，都是真實呈現。另外，頻道「Willian Chen」以外的影片都不是他所製作。

面對太玄宮的指控，陳姓攝影師表示， 「本人已依法蒐集相關事證，不排除訴諸法律，以維護本人之聲譽」。

網友看完紛紛留言，「支持，捍衛信仰」、「讚，要絕對捍衛自我，加油」、「公道一定站在您這邊的」、「開戰了，直球對決」、「幫標記苗栗頭份太玄宮出來道歉」、「加油，支持你」。

▼陳姓攝影師Willian Chen聲明如下。（圖／翻攝紀錄乩童文化廟會粉絲團臉書）



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