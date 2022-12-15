太玄宮乩身掌摑「新視角影片曝」　律師老話一句：未經廟方同意

記者邱中岳／台北報導

苗栗頭份太玄宮墨龍中壇元帥起乩降駕，怒賞女信徒一巴掌引熱議。太玄宮14日召開記者會強調絕無打巴掌，都是影片被惡意剪輯，揚言要提告拍攝、上傳影片的民眾。然而，另一視角的影片於記者會後曝光，網友看到乩身用力一擊打出的巨響說，「來，我們再來看看宮廟又要怎麼說。」太玄宮委任律師的回應跟昨天一樣，「沒有經過廟方同意就任意拍攝。」

▲太玄宮乩身呼巴掌引熱議，廟方才剛開完記者會，當晚又有新視角影片曝光。（圖／翻攝爆料公社）

有網友14日深夜在臉書社團《爆料公社》貼出事發當下的另一個視角酸說，「另一個視角，所以這個攝影師也剪輯過的意思囉？」畫面顯示，女信徒靠近幫忙時，後方的女子不斷大叫「快點啦！動作啦！」

▲新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊。（圖／翻攝爆料公社）

此時，乩身的右手突然往後，再向前打在女信徒的臉上，頓時聽到一陣「啪」的悶響，將女信徒打退了好幾步，幫忙乩身綁頭巾的男子也因乩身的動作而震了一下。被打後，女信眾立刻摀著臉、揉眼睛退到一旁，用手撫摸自己的傷勢，她原來的位置也改由另名女子上前幫忙。

網友看完紛紛留言，「會自己綁頭帶的乩身，我倒是第一次看到」、「好奇到時候上法庭的是乩身還是太子？」「可悲的是被打的人還出來說是誤會一場，迷信真的害死人」、「這個告下去要開法庭還是天庭」、「早點認錯有這麼難嗎」、「這個音效合成的好逼真喔（？」「沒差啊，一個願打一個願挨，沒毛病。受害者還可以出來澄清，都是自己的問題」。

律師李巾幞則表示，乩身以及受傷學員都有出面說明，表示當天是沒有傷害的問題，乩身當天已經被太子上身，所以呈現無意識狀態，且宋姓學員也並沒有提出傷害告訴，反之，針對影片是否有變造，也將透過專家鑑定，並且不排除蒐集影片來源，針對相關的散佈者進行提告。

李律師表示，針對拍攝者，沒有經過廟方同意就任意拍攝，最後沒有經過授權或是任何同意，就在網路上散佈，且還有涉嫌營利的問題；律師強調，重點在於「要被同意」，拍攝者可能藉影片有營利行為賺取點閱率，甚至是廣告效益，營利行為不只點閱率，可能還有影片上傳人宣傳目的之行銷。