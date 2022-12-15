科大新生遭學長撂人找碴「揮美工刀傷人」　校方調查懲處結果曝

▲南投某科技大學學生10月間爆發濺血衝突。（圖／翻攝「社會事新聞影音」）

記者高堂堯／南投報導

草屯某科技大學一名男性新生於10月間，與二年級學長發生衝突後，學長撂多人前往學弟教室裡嗆聲、還搶走其手機，學弟憤怒出拳還擊、甚至手持美工刀劃傷另一名男學生臉部，當場血流如注。據了解，雙方當事人和家屬事後已達成和解，而校方經2個月調查後，也各自予以不同程度的相應懲處。

校方調查，傷人的是五專部一年級新生，本學期獨自從北部來中部念書，由於父親剛去世，疑似情緒不穩，10月6日當天在走廊與一名二年級學長發生碰撞，未停下道歉致意即離開，引發學長不滿、撂人到班理論而爆發衝突，在揮臂自衛時不慎以美工刀刺傷學長臉部，校方立即通報119送醫治療後無大礙，出院回家休養。

校方當天第一時間就向教育部進行校安通報，初步認定學弟是自衛動作、非蓄意傷人，暫時不做處分，傷人的學弟則照常到校上課，由生活輔導組進行心理輔導中；由於相關影片在社群上瘋傳，其母到校關切後，認為兒子遭受霸凌，要求校方成立霸凌調查應變小組，校方也立即同意並開始運作。

不過據了解，雙方家長在案發不久後即私下達成和解，迄今也沒有一方提出刑事告訴；校方為求慎重，仍依規定召開校安和獎懲會議，釐清確實事發經過，再對雙方當事學生進行議處，最後認定2人都有犯錯，因此各予適當懲處。

校方表示無法透露懲處細節，但據悉2名學生仍繼續在校念書，無人遭退學或轉學；另因傷人新生家長表示不再追究是否存在霸凌狀況，校方霸凌調查小組也在數次開會討論後，決定撤回本件申訴案。