掌摑事件延燒！網友爆「太玄宮乩身涉校園喋血案」　真相曝光

▲太玄宮掌摑事件延燒，爆料公社還出現惡搞的「反串爆料」。（圖／翻攝太玄宮臉書）

記者蔡文淵、高堂堯、莊智勝／綜合報導

苗栗太玄宮「乩童掌摑事件」鬧得沸沸揚揚，昨天廟方北上召開記者會說明，但仍難平息眾怒。今(15日)臉書爆料公社有網友匿名爆料，指稱太玄宮與今年10月發生的「南投某科大校園喋血案」有關，當時事件的主角之一，就是太玄宮的「白身乩童」，還直指太玄宮與新興幫派掛勾。但對此記者初步查證，該則爆料純屬臆測，科大校方也駁斥這是「假訊息」。

該名網友透過代PO匿名爆料，指稱太玄宮的乩身與宮主夫妻大言不慚在記者會上說謊，原因就是與地方堂口、新興幫派掛勾，「靠恐怖控制信徒與志工」，更稱頭份太玄宮是一個政府名流會往來的地方，倘若警方不徹查背景，屆時恐怕還會有更多受害者敢怒不敢言。此外，該名爆料者更指出，太玄宮與今年10月南投草屯某科大校園喋血案有關，當時的事件主角之一、自稱「鬼虎哥」的劉男，就是頭份太玄宮的「白身乩童」。

▲網友爆料自稱「鬼虎哥」劉男是太玄宮的白身乩童。（圖／翻攝臉書）

但對比爆料者說法，其直指的新興幫派家族時常在網路上搭上時事議題惡搞反串，當時科大校園喋血案爆發後，劉男就在臉書PO出「與兄弟開會討論」的照片，揚言要處理遭霸凌並揮刀反擊的學生，煞有其事地稱「大胖你安心養傷，剩下的交給兄弟我處理，傷我兄弟者雖遠必誅！」但事後卻被發現該張照片實際上只是科大迎新會、新生齊聚吃肯德基的畫面，引來網友一陣砲轟。

此外，爆料者稱該幫派家族與太玄宮有關、且當時科大喋血事件主角就是太玄宮白身乩童一事也純屬臆測。昨太玄宮召開記者會時就已清楚表示，該宮成立3年，廟內乩身僅有宮主丈夫1人，再無其他乩童；且該科大稍早也回應駁斥，爆料者說法是「假訊息」。

▲太玄宮昨記者會上強調，宮裡乩身只有1人。（圖／記者邱中岳攝）

▼劉男當時在抓取科大迎新照片PO文惡搞反串。（圖／翻攝自記者爆料網、「社會事新聞影音」）