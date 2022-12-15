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辣模「私密片外流」最新受害者！G乳郭鬼鬼中招...報警後更無奈

▲▼郭鬼鬼。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）

▲郭鬼鬼剛化身阿鬼師對「太玄宮掌摑事件」評論，沒多久即傳出私密照外流的驚人消息。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）

記者陳雕文／綜合報導

曾擔任JKF雜誌封面女郎，人稱雪乳戰神的郭鬼鬼，化身阿鬼師對「太玄宮掌摑事件」發表看法，也心疼傷者身處權威霸凌之下無法吭聲，沒想到15日即傳出郭鬼鬼「露點私密照」外流並瘋傳的消息，有鄉民是從胸口上的痣，推測照片主角就是郭鬼鬼本人，對此，郭鬼鬼表示已經報案，但對於結果十分無奈。

網紅推手圤智雨看過照片後推測，這應該是郭鬼鬼剛出道還沒變瘦時的照片，畢竟她胸口的那顆痣太有存在感了，可能是當時私拍的攝影師外流！

▲▼郭鬼鬼曾得過第二屆JKF百大女郎性感美胸獎，並登上封面。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）

▲▼郭鬼鬼曾得過第二屆JKF百大女郎性感美胸獎，並登上雜誌封面。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）

▲▼郭鬼鬼。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）

對此，現年27歲，擁有水蛇腰與傲人G乳的郭鬼鬼看了照片說，「這個我之前就有看過，也問過攝影師！攝影師表示是被不知名人士拿去惡意合成並牟利，早在去年就已經報案想提告。」接著話鋒一轉，「但後來發現，散播照片的是假帳號，警方沒辦法追查下去…」對於報案後的結果感到無奈。

郭鬼鬼說，「後來那個網站就消失了，我以為事情告了一段落，沒想到那些照片又出現了…我知道大家都想看更多、更深入的我，但是如果花錢去看假的，給做壞事的人賺取利益只會有更多受害者！還是希望大家不要被騙了啦～」要大家看正版寫真，別輕信外流的照片，因為很可能是移花接木的「照騙」。

▲▼郭鬼鬼。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）

▲郭鬼鬼身高160公分，擁有G級傲人美乳，在IG上超過73萬人追蹤，臉書也有60萬名粉絲。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）

據了解，某外流網站先放上「郭鬼鬼　露點」的標題後附上多張私密照片，但網頁拉到底，會發現還有很多照片未釋出，若想看到就必須掏錢了，有各種會員的付費方式，因此郭鬼鬼呼籲，「大家！那是假的，不要再去傻傻付錢了！」

●追查難度大

資深刑警表示，許多社群網站都是來自美國，美國只會回覆、處理特定類型的案件（比方要對總統不利），因此如果有心人士在臉書、IG等社群辦假帳號散播私密照，目前台灣警方幾乎無法再追查下去。

資深刑警補充說，如果是把照片放在一個網站上營利，那就要查網域IP是不是在本國，還要透過網址來追網站的註冊國家、公司，如果是大公司，好比亞馬遜、Google等，警方發函過去對方可能還會回，但如果是不知名的小公司，有時候根本不理人，追查的難度非常大。

▼郭鬼鬼外型美麗個性活潑，擄獲眾多網友的心。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）

▲▼郭鬼鬼。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）

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