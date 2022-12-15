太玄宮打巴掌之謎！對比12下無聲甩手　「5分鐘一刀未剪片」曝光

網搜小組／劉維榛報導

苗栗太玄宮「打巴掌之謎」風波未止，宮主廖女堅稱影片遭到惡意剪接、後製與扭曲，更強調乩身甩手18次，其中有「大力的12次」甩到另名吳男，卻通通沒聲音，讓廖女痛批拍攝者「真的太惡劣了！」而《ETtoday新聞雲》也再次找出「一刀未剪」5分鐘完整版影片，對比無聲的12下甩手與搧女信眾巴掌的畫面，讓網友眼見為憑。

日前「墨龍中壇元帥」起乩降駕時，忽然對女工作人員賞了一個耳光，但太玄宮強調非事實，而被打的女工作人員定調不是被打巴掌，臉上瘀青是眼鏡被打掉、鏡框刮傷造成。而受害者宋女現身表示是意外情形，認為各界指控讓她有相當大的壓力，輿論也造成宮裡困擾壓力，外界的說法是不實指控。

儘管宋女不打算追究，但網友對於宮廟給予的解釋仍充滿疑點，廖女聲稱，太子爺降駕過程中，乩身已經有大力甩手18次，其中有12次都甩到另名吳姓男執事身上，但這「大力的12下」通通都沒有聲音，而乩身甩到宋女的那一下，卻有如此大的聲響，兩者間存在巨大反差。

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▲當事人宋姓女子堅稱臉上傷勢是鏡框造成的。（圖／記者邱中岳攝）



實際找出YouTube「一刀未剪」的5分鐘完整版影片，前述所說的「無聲12下」在1分4秒左右，而打女信眾巴掌則在3分6秒左右。

昨日記者會上，廖女質疑當下現場有鑼有鼓，非常吵雜，工作人員都沒有聽到「啪」的聲響，但影片中聲音卻異常清晰，合理懷疑該聲響是「被後製！」另外，廖女也準備提告，指出工作人員有上前勸阻拍攝者，但對方執意要拍攝且上傳網路，「怎麼會用這樣的方式？或許能賺流量、賺到錢，但真的太惡劣了！太惡劣了！」

對此，拍攝者發出3點聲明回應，如下：

1、他沒說不能拍，如果說不能拍就會停止拍攝

2、影片絕對沒有後製及配上音效，原始檔可送公正專業單位鑑定

3、求辯護律師，請私訊粉絲團！