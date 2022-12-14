徐巧芯批吳怡農「在家當兵」政見　遭她反嗆：你才是幼稚病民代

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨北市第三選區立委候選人吳怡農2020年提出「在家當兵、全民皆兵」論點，遭到台北市議員徐巧芯質疑「若沒把軍、民分開，兩岸若發生戰爭，不就代表所有人都會被捲入戰火當中？」，並痛批這是不成熟的主張。對此，前台北市議員林穎孟反嗆徐巧芯「妳才真的是不成熟的幼稚病民代」，更呼籲其做好市議員責任，而不是成天幻想當立委、坐大位。

針對徐巧芯批評吳怡農「國土防衛部隊」政見，林穎孟14日透過臉書發文透露，「國土防衛部隊」是歷史悠久的制度，包含美國國民兵、日本預備役、波蘭、烏克蘭都有實施，而這些國家面對戰爭國防經驗都比台灣強很多，「若徐巧芯說這些國家都不成熟，難道你徐大議員最成熟？」

林穎孟補充，「國土防衛部隊」的基本工作其實就是現存民防系統加上更正規的軍事化整備，該部隊平時支援重大災害搶救，發生戰爭時也可負責居住地城鎮的防衛作戰，協同警消做災害應變。她說，民防系統本來就在戰時，於社區協助前線作戰來保護平民，這是現存制度，「徐巧芯難道要為了不讓平民捲入戰火，連台北民防大隊都要解散了是嗎？」

林穎孟也痛批，「徐巧芯的批評不只不成熟，根本是活在幻想架空世界，一點也不務實，不然徐大議員說說看，發生戰爭時，軍警消全部在前線，後防社區完全真空，沒有專業國防民防即刻保護平民要怎麼辦？是你徐大議員要出來保護平民嗎？」

林穎孟指出，台北市各區皆設有防災避難所來保護平民，這也是準台北市長蔣萬安在辯論會中曾強調要提升加強的政策，狠酸徐巧芯「有空在那邊嘴能在社區保護平民的『國土防衛部隊』，不如做好市議員的責任，務實提出戰時市政民防政策，不要成天幻想，在網路上霸凌警察與平民，只想著自己要當立委、要做大位。」

面對林穎孟砲火猛攻，徐巧芯也在貼文下方留言怒嗆「現任選連任得票率1.62%到落選的跟我談成熟？」，而林穎孟則回應「你真的好好笑，你也知道你政策爛到爆所以只能回這個了，你會這樣回，正好代表你真的很幼稚。」