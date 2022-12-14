揭吳怡農「抗中牌」口號變變變！　國民黨青年軍：競選節奏有夠亂

▲民進黨立委補選參選人吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農昨日在政見發表會中提到一直喊「票投國民黨，台灣變香港」等口號無意義，被質疑是打臉民進黨中央，引起外界熱議，14日又再度喊出「如果真的要有一個口號，應該是『票投民進黨，才不會有戰場』」。對此，國民黨文傳會副主委林家興整理吳怡農歷年口號，嘲諷吳「競選節奏太亂希望抓個主軸，又是希望號召哪一塊的選民呢？」

林家興指出，2019年10月13日時吳怡農曾撰文暗示「票投國民黨，台灣變香港」，昨日又說，「我們可以喊『票投民進黨，青年上戰場』，或『票投國民黨，台灣變香港』，這些都沒有意義」，今日卻又改口稱「票投民進黨，才不會有戰爭，青年才不用上戰場」、「如果真的要有一個口號，應該是票投民進黨，才不會有戰場」。

林家興質疑，突然間喊這種口號又有意義起來了？或許是「吳怡農競選節奏太亂希望抓個主軸，但又是希望號召哪一塊的選民？」喊這樣的口號，能夠得到多少民眾、年輕人的認同，可以勇敢嘗試看看。過去一年來不分黨派、色彩的各家民調，普遍超過7、8成要求兩岸和平，國內外對台灣戰爭風險的擔憂更是逐漸上升，還記得《經濟學人》那張說「台灣是世界上最危險之地」的封面嗎？

最後，林家興感嘆，吳怡農態度變化的程度，比台灣面臨的外在國際局勢風雲變幻還要劇烈。