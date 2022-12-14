　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公部門禁抖音　趙少康批成「數位中介法2.0」：只會封鎖太沒出息

▲▼中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

▲趙少康於臉書批評「禁TikTok，數發部成『數位箝制部』」。（圖／趙少康辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

中國大陸短影音平台抖音、TikTok（國際版）近來成為資安輿論焦點，我國數位發展部於12月5日起限制行政院及其所屬部會使用相關軟體。對此，資深媒體人趙少康13日透過臉書痛批「禁TikTok，數發部成『數位箝制部』」，簡直像是「數位中介法2.0上線」，指出蔡政府不滿TikTok充斥許多不滿民進黨的言論，只好祭出封鎖令，真是太沒出息。

趙少康表示，剛成立的數位發展部，一年編列200多億元預算，不想辦法處理網路資安、通訊詐騙、不在籍投票等實質民生議題，一出手竟然就要把TikTok、抖音打成「危害國家資通安全產品」，接著要求各部會禁止使用，他批評，「真是荒謬透頂，數位發展部簡直成為『數位箝制部』。」他質疑，「蔡政府怎麼會怕年輕人怕成這樣？」先前企圖推動「數位中介法」，要管制年輕人每天使用的社群軟體內容，現在年輕人愛看短影音，但是蔡政府不滿TikTok充斥許多不滿民進黨的言論，綠營側翼又只敢躲在暗處匿名發動攻擊，不敢現身在TikTok發布影片，只好祭出封鎖令，真是太沒出息。

此外，趙少康提到，以前國民黨禁黨外雜誌越禁越旺，現在民進黨禁TikTok，一定也會越禁越多人看，「防民之口勝於防川」，民進黨一直以爭取100%的言論自由自詡，現在禁了政府機關使用TikTok，前陣子還指控PTT是認知作戰的溫床，他不禁質疑，「將來是不是連Facebook、YouTube、Instagram也通通都會被禁？」他最後呼籲，大家可以多多使用TikTok，找到自己喜歡的短影音，也打趣提到「邀請大家都來看趙少康的TikTok！」

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
宮主崩潰哭了！　我們這麼努力卻被扭曲
快訊／被打女信徒現身！　臉部傷勢曝光
快訊／太玄宮提告！　「惡意剪接損害本宮名譽」
彩迷搶押法國！最高賠率500　摩洛哥成黑馬
LIVE／太玄宮親上火線！　說明「乩童賞女信徒巴掌」
BQ.1地獄犬致死高？　台灣驗出22例狀況曝
超狂「美魔女」身材好到不科學　真實年齡吃驚
全家2成股權買家揭曉！　龍邦喊告、泰山聲明「有心人誤導」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

1票500買票當選「三連霸」　南投縣議員遭檢提選舉無效之訴

備戰2024！卸任後將成立基金會　柯文哲證實：選舉還是要雇人

郭再欽捲88槍擊案請辭中執委　民進黨依內規：立委趙天麟遞補

新北林口藍營議員涉賄選！100萬元交保　蔡淑君發3聲明澄清

朱立倫籲政府恢復小三通！　陳柏惟提3問題轟「其心可議」

NCC通過凱擘等20家系統CH52上架華視新聞　年底前158萬戶可收看

蘇貞昌憂小三通開放、搶藥潮蔓延　朱立倫：幫助大陸是善意表現

數發部淪外送部？　他轟「活在平行時空」：不懂這部門為何而設

王鴻薇提「要蘇貞昌下台」當政見　吳怡農一句話酸爆

「票投民進黨，才不會有戰場」　吳怡農反制藍營口號

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

1票500買票當選「三連霸」　南投縣議員遭檢提選舉無效之訴

備戰2024！卸任後將成立基金會　柯文哲證實：選舉還是要雇人

郭再欽捲88槍擊案請辭中執委　民進黨依內規：立委趙天麟遞補

新北林口藍營議員涉賄選！100萬元交保　蔡淑君發3聲明澄清

朱立倫籲政府恢復小三通！　陳柏惟提3問題轟「其心可議」

NCC通過凱擘等20家系統CH52上架華視新聞　年底前158萬戶可收看

蘇貞昌憂小三通開放、搶藥潮蔓延　朱立倫：幫助大陸是善意表現

數發部淪外送部？　他轟「活在平行時空」：不懂這部門為何而設

王鴻薇提「要蘇貞昌下台」當政見　吳怡農一句話酸爆

「票投民進黨，才不會有戰場」　吳怡農反制藍營口號

掌摑女信徒挨轟！太玄宮乩童「哭了一整晚」　妻：電話被打爆

吸得到軟Q米大福、清爽桂花凍！冬季最新「草莓甜品系手搖」來了

手搖飲店鋪厚紙板防滑反害滑倒　女客「3個月無法工作」判賠65萬

快訊／哭了！乩身掌摑女信眾　宮主哽咽喊：我們這麼努力卻被扭曲

台灣人最愛用那些貼圖？LINE公布2022年年度排行榜

「國寶級影帝」確診新冠：後遺症很嚴重　孫錫久看他演戲看出神

國泰接手全家2成股權　「不管買方是誰」龍邦續批泰山掏空

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」！眼鏡被打掉刮傷瘀青

1票500買票當選「三連霸」　南投縣議員遭檢提選舉無效之訴

誰是史上最偉大球員？他逆風挺C羅：梅西只排第3或4

三寶騎士滑手機邊過彎　下秒遭汽車撞翻滾2圈

政治熱門新聞

快訊／蔣萬安公布7名小內閣！

爆乳田慎節火辣男友視角照　網讚：熱起來了

徐國勇新工作曝光　「總是要生活」

幕後／綠營正式「黨政分離」　蘇貞昌異動可能曝！鄭文燦擬掌副閣揆

吳怡農特戰部隊服役帥照曝：我渴望當兵保家衛國

先後捲入槍案案爐碴案　郭再欽請辭民進黨中執委

館長開罵「捐幾百萬」你在哪　王浩宇列公益戰績打臉

點餐系統被罵爆！高嘉瑜批詐騙點線面唐鳳還在點麵線　數發部回應了

徐巧芯狂告107人！親曝側翼同樂會新進度

名醫預言吳怡農得票率45％落選　蘇貞昌下台「有兩個破發點」

佳德、義美拒補件「商業機密」卻被出征　她批：這不是惡霸什麼才是？

推線上點餐惹議！周玉蔻要綠委監督數發部　高嘉瑜先響應：傻眼至極

高虹安「0元助理」身分曝光　竟是PTT超級名人

賴清德評估身體狀況　擬明登記選黨主席

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌去留　民進黨5派系立委態度一次看

蘇貞昌去留　民進黨5派系立委態度一次看

副總統賴清德14日由前文化部長鄭麗君代理登記參選主席，黨務系統以及2024總統大選「定於一尊」，「黨政分離」時代開啟，政壇也關注明年1月中旬立法院完成總預算案審查後，內閣改組幅度。一名新系立委表示，改組不該只是公式化的人事異動，應思考哪些政策需調整，搭配有即戰力的人選；英系立委則說，一定程度改組有必要，尊重總統職權。

唐鳳「吃麵線」秀數發部政績　國民黨轟：花2百億淪「外送部」？

唐鳳「吃麵線」秀數發部政績　國民黨轟：花2百億淪「外送部」？

全文／賴清德選黨主席4工作曝　盼實現公義

全文／賴清德選黨主席4工作曝　盼實現公義

黨政分離時代　她：賴清德盼與執政團隊合作

黨政分離時代　她：賴清德盼與執政團隊合作

民進黨走入三頭馬車時代

民進黨走入三頭馬車時代

關鍵字：

數位發展部抖音趙少康TikTok民進黨

讀者迴響

熱門新聞

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

梅西賽後曝：早已看破克羅埃西亞1弱點

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面