公部門禁抖音　趙少康批成「數位中介法2.0」：只會封鎖太沒出息

▲趙少康於臉書批評「禁TikTok，數發部成『數位箝制部』」。（圖／趙少康辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

中國大陸短影音平台抖音、TikTok（國際版）近來成為資安輿論焦點，我國數位發展部於12月5日起限制行政院及其所屬部會使用相關軟體。對此，資深媒體人趙少康13日透過臉書痛批「禁TikTok，數發部成『數位箝制部』」，簡直像是「數位中介法2.0上線」，指出蔡政府不滿TikTok充斥許多不滿民進黨的言論，只好祭出封鎖令，真是太沒出息。

趙少康表示，剛成立的數位發展部，一年編列200多億元預算，不想辦法處理網路資安、通訊詐騙、不在籍投票等實質民生議題，一出手竟然就要把TikTok、抖音打成「危害國家資通安全產品」，接著要求各部會禁止使用，他批評，「真是荒謬透頂，數位發展部簡直成為『數位箝制部』。」他質疑，「蔡政府怎麼會怕年輕人怕成這樣？」先前企圖推動「數位中介法」，要管制年輕人每天使用的社群軟體內容，現在年輕人愛看短影音，但是蔡政府不滿TikTok充斥許多不滿民進黨的言論，綠營側翼又只敢躲在暗處匿名發動攻擊，不敢現身在TikTok發布影片，只好祭出封鎖令，真是太沒出息。

此外，趙少康提到，以前國民黨禁黨外雜誌越禁越旺，現在民進黨禁TikTok，一定也會越禁越多人看，「防民之口勝於防川」，民進黨一直以爭取100%的言論自由自詡，現在禁了政府機關使用TikTok，前陣子還指控PTT是認知作戰的溫床，他不禁質疑，「將來是不是連Facebook、YouTube、Instagram也通通都會被禁？」他最後呼籲，大家可以多多使用TikTok，找到自己喜歡的短影音，也打趣提到「邀請大家都來看趙少康的TikTok！」