「黨政分離」時代揭序幕　鄭麗君：賴清德盼與執政團隊合作

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德14日由前文化部長鄭麗君代理登記參選主席，黨內評估，黨務系統以及2024總統大選確定「定於一尊」，正式進入「黨政分離」的階段。對於未來黨務、政務如何合作，鄭麗君受訪說，會盡最大努力與執政團隊團結合作，面對未來國內外挑戰，真的需要大家齊心協力、把事做好。

鄭麗君今天在代為完成登記後，轉述賴清德希望完成4項工作表示，賴清德希望重整旗鼓協助穩定政局，民進黨要深刻檢討，贏回人民的信任，同時廣納人才，引領創新進步，以公平機制，讓更多有才能的人可以為台灣貢獻專業，最後則是守護台灣，促進民主和平繁榮。

媒體會中詢問，賴清德對於未來黨務、政務是否有合作的想法？鄭麗君表示，賴清德提到身為執政黨，台灣的挑戰就是民進黨的責任，人民把權力託付給民進黨，不論在哪個位置的從政同志，都有責任把事情做好，他會盡最大努力與執政團隊團結合作，也凝聚社會最大的力量，讓整個執政的綜效能夠發揮得最好，目的就是為了回應人民的期待和需求，面對未來國內外挑戰，真的需要大家齊心協力、把事做好。

媒體另關注，賴清德是否有向鄭麗君談到民進黨敗選原因？鄭麗君轉述，賴清德請自己代為登記，相信賴清德對這片土地和人民始終有堅定的使命感，未來成為黨主席，面對社會改革的意見，一定會虛心傾聽，也會凝聚黨內共識，連結社會的民意，提出未來的改革方案回應社會期待。

鄭麗君說，民進黨是台灣民主化所催生的政黨，「我們的使命就是讓台灣更好」，所以所有意見都會虛心傾聽，讓民進黨蛻變為更好的政黨，這也是所有黨員同志的看法。



▲鄭麗君今天代賴清德登記參選黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）