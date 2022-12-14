唐鳳「吃麵線」秀數發部政績　國民黨轟：花2百億淪「外送部」？

▲數位發展部部長唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對數位發展部長唐鳳吃麵線秀線上點餐系統引發輿論譁然，國民黨今（14）日表示，蔡英文總統曾宣示「資安即是國安」，顯現當前國內資訊安全問題嚴重，遲未獲有效解決，各部會理應全力防堵資安漏洞、詐騙橫行之際，預算超過200億的數發部不重視資安，部長卻化身外送點餐代言人，成為名符其實的「外送部」。

國民黨指出，根據立法院預算中心資料數據，108年至110年的政府機關資安事件分別為674件、677件、733件，顯示國內政府單位資安漏洞的問題有越來越嚴重的趨勢；此外，近年來，政府機關內人民個資外洩的事件頻傳，尤其今年11月有將近2300萬筆戶政資料遭駭上網販售，賣家宣稱資料來自內政部戶政司全球資訊網，凸顯民進黨政府毫不重視政府單位的資安問題，等同是門戶大開，讓不法人士予取予求，難道政府只能雙手一攤、束手無策，讓人民蒙受資安受損的傷害嗎？

國民黨強調，資安問題嚴重不僅是人民身家財產上的損失，更恐危及國家安全的保護，蔡政府不應該眼看情況持續惡化，卻毫無作為，尤其當初設立數位發展部的初衷，最重要就是肩負起政府機關的關鍵基礎設施資通安全管理及防護機制，數位發展部不應該偏頗於只想獲得大眾目光的數位轉型創新業務，卻忽略了國家資訊安全維護的重任。

針對各界質疑詐騙訊息有重啟爐灶的現象，數位部卻只聲稱與業者建立暢通連繫管道，持續關切此議題，甚至甩鍋給Apple公司與刑事局。國民黨質疑，數位部應該要有更積極的作為，詐騙簡訊的源頭就是民眾個資不斷遭到外洩，讓不法人士有機可趁，數位部應該健全國家資安防護措施，督導各產業強化資安機制，確保民眾及產業的基本權利，才是當務之急！