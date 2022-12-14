全文／賴清德選黨主席4工作曝　貼近民意、照顧弱勢、實現公義

記者呂晏慈／台北報導

民進黨將在明年1月15日補選黨主席，副總統賴清德14日委託文化部前部長、青平台董事長鄭麗君前往中央黨部登記。鄭麗君會後代為發表4點聲明表示，賴清德盼重整旗鼓協助穩定政局、深刻檢討贏回人民的信任、廣納人才引領創新進步、守護台灣促進民主和平繁榮，要讓民進黨成為更值得人民信賴、託付的政黨，持續壯大台灣。

賴清德稍早也透過臉書貼出聲明全文如下：

稍早，我已委請青平台基金會鄭麗君董事長，代表我前往民主進步黨中央黨部，登記參加第17屆黨主席補選。

從政二十多年來，我與黨內同志攜手並肩，為守護台灣、人民幸福而努力。我熱愛我的國家，熱愛我的政黨，對這塊土地及人民有堅定的使命。當民進黨遭逢挫敗，身為民進黨的一分子，勇敢承擔，團結黨內，共同面對挑戰，重振士氣，是無可迴避的責任，我宣布參選黨主席，希望完成以下4項工作：

一、重整旗鼓，協助穩定政局：

2022 九合一大選的結果，重挫民進黨，但黨的力量不能分散。民進黨必須在最短時間內，迅速調整步伐，重新出發，提出對台灣未來的願景、理念及政策，作為凝聚國人前進的動力。

二、深刻檢討，贏回人民信任：

我們要積極了解和回應各界的指教和訴求，擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，也要堅定民進黨民主開放精神，追求多元進步的價值，持續擴大黨與社會的連結，加強與青年世代的對話。透過傾聽民意、檢討改善，我們要讓民進黨推動的政策更完善、更有感、更貼近民意，照顧弱勢，實現公義，讓民眾的生活獲得更大的支持，也擴大人民對民進黨的支持與信任。

三、廣納人才，引領創新進步：

我們要加強人才培育，也要透過公平機制讓更多有能力的人，可以貢獻專業，促進黨內世代交流與合作，共同投入黨務革新與發展。面對未來各項挑戰，我們需要來自不同領域、中央地方參政人才，一起團結打拚。

四、守護台灣，促進民主和平繁榮：

民主、和平、繁榮是台灣重要的國家安全戰略，當前台灣面臨區域威權主義擴張、疫後經濟振興、氣候變遷加劇及淨零能源轉型等國內外挑戰，民進黨身為執政黨，將與執政團隊團結合作，發揮執政最大成效，凝聚社會最大力量，共同提升台灣的韌性與實力，持續深化台灣民主、守護區域和平，促進國家繁榮發展。

民進黨創黨36年來，台灣人民給民進黨的每一分力量、給民進黨的每一次鞭策，都是來自對台灣的支持和期待。

這段時間，謝謝各界的關心與建言，也期待能夠跟大家攜手努力，讓民進黨成為更值得人民信賴託付的政黨，持續壯大台灣。

▲賴清德今天由鄭麗君代理登記參選民進黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）