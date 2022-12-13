陸生就學滿意度逾7成！　教育部籲陸方解除赴台禁令

▲教育部呼籲陸方解除陸生赴台禁令。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

私立大專校院與海峽兩岸教育交流促進協會今（13日）公開呼籲兩岸政府，開放陸生赴台，並以「積極開放有效管理」方式進行，教育部則回應，根據調查，陸生對在台就學整體滿意度超過7成，教育部一貫立場是歡迎陸生來台就學，但陸方在2020年片面宣布暫停陸生來台就學，呼籲陸方解除之前限制，將持續協同陸委會及海基會等相關部會與陸方溝通。

過去兩年因疫情與兩岸關係緊張，陸生來台人數僅1萬人，隨著邊境解封，陸委會已經全面開放陸生入境就學，學者專家與立委今（13日）指出，台灣的教學研究水平，可說是陸生攻讀研究所最好選擇，呼籲政府遞出橄欖枝，透過積極開放、有效管理方式，開放陸生來台，尤其是研修生，並透過開放陸生加入健保、放寬在校實習工讀等方式，吸引陸生來台。

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根據教育部統計，陸生來台人數，2011年共有1.2萬人，其中研修生就有1.1萬人，之後逐年成長，2015、2016年達到最高峰，陸生來台人數超過4.1萬人，其中研修生就超過3萬人，之後逐年下降，2020與2021年更跌破萬人，各剩下6千、4千餘人，其中這兩年研修生都是0人。

私立大專校院與海峽兩岸教育交流促進協會今（13日）公開呼籲兩岸政府，開放陸生赴台，並以「積極開放有效管理」方式進行，教育部則回應，根據調查，陸生對在台就學整體滿意度超過7成，教育部一貫立場是歡迎陸生來台就學，但陸方在2020年片面宣布暫停陸生來台就學，呼籲陸方解除之前限制，將持續協同陸委會及海基會等相關部會與陸方溝通，歡迎陸生來台就學。

▲私大校長與立委呼籲政府遞出橄欖枝，創造條件並吸引陸生來台。（圖／記者許敏溶攝）

過去兩年因疫情與兩岸關係緊張，陸生來台人數僅1萬人，隨著邊境解封，陸委會已經全面開放陸生入境就學，加上國內大專校院受到少子化海嘯影響，生源大幅下滑，包括陸生在內的境外生，一直被視為重要生源之一，海峽兩岸教育交流促進協會主辦、大學問網站執行的「2023 陸生來台就學，我們準備好了」座談會，呼籲兩岸政府遞出橄欖枝與創造條件，讓陸生來台就學。

教育部則表示，自從開放陸生來台就學，教育部一貫立場就是歡迎陸生來台就學，但陸方在109年4月9日片面宣布暫停109學年度陸生來台就學，教育部深表遺憾，目前陸生就學仍延續前項限制，只有原已在台就學的應屆陸生始得繼續升讀。

根據教育部近期針對畢業學位陸生滿意度調查結果顯示，陸生對於在台就學的師資、設備、生活等項目，整體滿意度都超過7成，教育部指出，顯示台灣高等教育品質受到陸生肯定，教育部將持續「營造陸生友善學習環境」為目標，吸引優秀陸生來台就學。

教育部表示，呼籲陸方解除上述陸生來台就學限制，教育部將持續協同陸委會及海基會等相關部會與陸方溝通，歡迎陸生來台就學。