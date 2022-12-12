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國中科學奧林匹亞競賽　台灣獲2金4銀「國際排名第4」

▲2022年國際國中科學奧林匹亞競賽獲2金4銀佳績(照片左起何承祐同學、凃凱泰同學、許庭誠同學、王冠宇同學、盧仁胤同學、林峻丞同學)。（圖／教育部提供）

▲2022年國際國中科學奧林匹亞競賽獲2金4銀(左起何承祐、凃凱泰、許庭誠、王冠宇、盧仁胤、林峻丞)。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

台灣參加2022年「第19屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」今（12日）凌晨傳來捷報，在40個國家（地區）、203名參賽學生中，共獲得2金4銀，成績國際排名為第4名。拿下金牌的台北市私立復興實驗中學國中部學生許庭誠，在家人眼中是愛看Youtube的孩子，但在網路世界中找到學習數理、語言等知識的方法，也讓學習變得更有趣。

「國際國中科學奧林匹亞」整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科舉行國際競賽。我國自2004年起參賽，至今總計獲得91金17銀，不過今年拿下2金4銀成績，相較去年勇奪6金，拿下國際排名第1，今年成績不如預期。

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此次競賽台灣選派6名學生，在台灣師範大學理學院教師團隊培訓後，由羅珮華副研究員、呂國棟教授、呂家榮教授、蔡志申教授等人組成教練團，帶領學生前往哥倫比亞參賽，今天凌晨舉行閉幕暨頒獎典禮。

2位金牌獲獎者分別為台北市私立復興實驗中學國中部學生許庭誠、桃園市大成國中學生王冠宇，4位銀牌獲獎者分別為台中一中學生盧仁胤、彰化縣私立精誠高中學生凃凱泰、國立嘉義高中學生何承祐、高雄市龍華國中學生林峻丞。

許庭誠說，在家人眼中一直是個喜歡彈琴、寫數學、愛看Youtube的孩子，但在網際網路中，除了和同學聊天、瀏覽影片獲取娛樂外，也從中獲得數學、理化、醫學及語言知識，讓自己的外文也有顯著進步，數理也更觸類旁通，讓生活更學習更緊密結合，就如同科學一樣，要從不同書籍汲取知識，更要探究生活周遭的事物。

另一位金牌得主王冠宇說，從小就對科學感到興趣，國小開始接觸國中自然課本，國中時期看高中階段課本，逐漸發現科學的奧秘，一直期待成為奧林匹亞國手，這次可以拿到金牌很開心，希望未來對社會能有貢獻，造福人類。

國教署表示，獲得本次競賽國家代表隊學生，可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀，獲金、銀、銅牌者還可分別得到教育部新臺幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金。教育部將持續選訓學生參與，增加海外競賽經驗並拓展國際視野，期盼增加我國與各國科學教育發展的交流與合作機會。

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