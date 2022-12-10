監察院調查台大學倫案　教部證實：發函要校方查處與課責

▲台大接連爆發論文抄襲案，指導教授都是陳明通，教部證實發文要求台大查處。（圖／記者屠惠剛攝、記者沈繼昌攝）

記者許敏溶／台北報導

政治人物博碩士論文抄襲案連環爆，台大國發所因為林智堅、鄭文燦接連因為抄襲被撤銷學位，更成為矚目焦點，尤其兩人共同指導教授都是國安局長陳明通，現傳出監察院也啟動調查，教育部今（10日）證實，配合監察院調查，並依八項論文品保機制，教育部已函請台大將查處情形及指導教授課責情形，函報到教育部。

今年九合一大選前後，論文抄襲案連環爆，前新竹市長林智堅首先因論文抄襲，被台大撤銷國發所碩士學位，隨後也因論文抄襲被中華大學撤銷碩士學位，緊接著是前立委蔡壁如因為抄襲被德明財經科技大學撤銷學位，近期則是桃園市長鄭文燦論文抄襲被台大撤銷國發所碩士學位，立委蔡適應則因為抄襲被撤銷台北大學博士學位。

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其中台大國發所為這次論文抄襲案的引爆點與風暴中心，而且林智堅、鄭文燦的指導教授，都是陳明通，新黨游智彬更曾公開點名，還有9人接受陳明通指導，論文都有架構雷同的問題，其中包括媒體人、主播及名嘴。

面對外界質疑陳明通，台大日前僅回應，現仍依學校程序調查中，結果還沒出爐。

由於多所大學接連發生論文抄襲而被撤銷學位，教育部日前曾重申八項品保機制，包括要求課責指導教授和系所責任，因為指導教授應定期與學生會面討論與指導觀念，若論文違反學術倫理時，指導教授應負相應責任，所屬系所也應檢討改進品保機制。

▲教育部證實，配合監察院調查，已函請台大查處指導教授課責情形。（圖／記者許敏溶攝）

今天則有媒體報導，監察院已經針對台大論文抄襲案啟動調查，教育部也證實，配合監察院調查並依八項論文品保機制，教育部已函請台大將查處情形及指導教授課責情形，並函報教育部。

