陸生是兩岸和平天使！學者籲政府遞出橄欖枝「創造來台條件」

▲學者與立委呼籲政府遞出橄欖枝，創造條件並吸引陸生來台。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

過去兩年因疫情與兩岸關係緊張，陸生來台人數僅1萬人，隨著邊境解封，陸委會已經全面開放陸生入境就學，學者專家與立委今（13日）指出，台灣的教學研究水平，可說是陸生攻讀研究所最好選擇，呼籲政府遞出橄欖枝，透過積極開放、有效管理方式，開放陸生來台，尤其是研修生，並透過開放陸生加入健保、放寬在校實習工讀等方式，吸引陸生來台。

根據教育部統計，陸生來台人數，2011年共有1.2萬人，其中研修生就有1.1萬人，之後逐年成長，2015、2016年達到最高峰，陸生來台人數超過4.1萬人，其中研修生就超過3萬人，之後逐年下降，2020與2021年更跌破萬人，各剩下6千、4千餘人，其中這兩年研修生都是0人。

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受到少子化海嘯影響，國內大專校院生源大幅下滑，包括陸生在內的境外生，一直被視為重要生源之一，海峽兩岸教育交流促進協會主辦、大學問網站執行的「2023 陸生來台就學，我們準備好了」座談會，今天邀請學者專家與會座談，呼籲政府遞出橄欖枝與創造條件，吸引陸生來台。

私立教育事業協會理事長、中國科大校長唐彥博指出，對台灣來說，陸生來台最大宗為研修生，人數也不受限制，2015年最高峰達到3.4萬人，之後大幅衰退，過去兩年來台研修生是0人，而台灣最美是人，也要展現民主的自信心，希望政府遞出橄欖枝，本著「積極開放、有效管理」方式，開放陸生來台，尤其是研修生的部分。

私立大學協進會理事長、大同大學校長何明果表示，他一直鼓勵學生出國看看世界，而中國高校今年有1072萬名畢業生，僅112萬左右錄取研究所，台灣對陸生來說是一個很好選擇，不僅學費便宜且語文沒有障礙，生活環境也有不同感覺，更重要的是，台灣的高教資源，在人文與科技都有頂尖的研究環境，很適合陸生來台讀研究所。

靜宜大學監察人陳振貴則說明，大陸已全面採認台灣大專校院學歷（軍警除外），反觀台灣僅採認大陸高校學歷346所，基於教育合作，建議應逐年審核增加採認大陸高教學歷，而「陸生是兩岸和平天使」，建議政府對陸招生，開放雙聯學位、跨境學位等小規模試辦，同時讓招生資訊透明化，雙方可利用民間資源，促成兩岸招生交流。

國民黨籍立法委員鄭正鈐則認為，每名陸生在台平均消費是每名陸客的5倍，且陸生所帶來的長期性影響比觀光客更為深遠，除創造經濟產值外，更重要的是為兩岸和平帶來曙光，而私立大學對陸生需求這麼殷切，過去因兩岸關係與疫情，導致陸生來台人數急遽限縮，目前國民黨政策是朝著開放陸生加入健保、放寬在校實習工讀等方向努力，希望開放大陸高校老師等專業人事來台。