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科展「陳明通條款」　指導學生要先上學倫課「中小學教師炸鍋」

▲國立台灣科教館公告。（圖／翻攝自國立台灣科學教育館）

▲國立台灣科教館公告指導教師須接受3小時學倫課。（圖／翻攝自國立台灣科學教育館）

記者楊惠琪／台北報導

台大國發所前教授陳明通指導學生論文抄襲風波不斷，教育部強調大學自主，卻轉而修正國際科展與中小學科展相關規定，要求中小學教師若要指導學生參加科展，必須先接受3小時的學術倫課研習時數，從2024年1月1日實施。讓中小學教師炸鍋，痛批根本是「陳明通條款」，而且不敢動高教，只敢對中小學老師開刀。

教育部上月修正《中華民國中小學科學展覽會實施要點》與《台灣國際科學展覽會實施要點》，以「提升指導教師研究倫理觀念及行為」為由，要求指導教師
要指導學生參加科展之前，必須先接受「教育部台灣學術倫理教育資源中心基礎核心單元」3小時的修課時數，甚至列為報名表的必填欄，還要註記最後一次倫理教育的修課證明。

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而負責科展的國立台灣科學教育館上月底已在網站公告，從2024年1月1日開始執行。讓許多基層中小學教師反彈，批評教育部把政治人物犯錯，要讓中小學教師來承擔。

北一女中物理老師蔡任圃表示，科展抄襲狀況的確積習已深，但要求教師去上學倫課的方式很粗暴，根本是在懲罰乖乖牌老師，投機取巧的人就算去上了3小時研習，還是可能會抄襲，倒不如在各縣市科展評審階段設置學術倫理小組，來檢視所有作品的是否有抄襲問題，而不是把每個老師都當成可能的犯規者。

不願具名的國中物理老師也說，乾脆不要去研習，就不用帶學生，但讓優秀教師拒絕指導科展，「到底是誰的損失比較多」，教育部這種一竿子打翻一船人的作法，身為教育主管機關卻擬定這種辦法，「一點教育意義也沒有。」

但教育部表示，本案起因為去年8月科展評審會議上，有評審提出部分參賽作品有一稿多投、違反學術倫理情形，因此建議檢討修正相關規定，因此，修正規定是依據科展評審委員的實務觀察，依據評審委員建議進行研議，與近期發生的大學學位論文事件完全無關。

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關鍵字：

陳明通條款科展學倫課教育部

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