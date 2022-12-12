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還不出學貸「逾5萬人遭強制執行」　教部允滾動修正減輕還款負擔

▲教育部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部掌握學貸申請及還款狀況，滾動修正以降低學生經濟負擔。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

物價高漲，生活壓力更大，據統計，有逾5萬名畢業生因無力償還就學貸款遭法院強制執行，有約5.4萬人申請緩繳本息或只繳息不還本。教育部今（12日）表示，會持續掌握學貸申請及還款狀況，滾動修正以降低學生經濟負擔。

《中國時報》報導，已有5萬多人因還不出學貸被銀行申請強制執行。教育部統計，到今年6月底有4萬4499人申請緩繳本息、9438人申請只繳息不還本。受少子化影響，申請學貸人數逐年遞減，104學年有30萬4732人申請，109學年減少至24萬3797人，5年降幅達兩成。

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教育部表示，學生申請學貸時，已依學生家庭經濟條件由政府部分或全額補助貸款利息，而正在還款中的畢業生，若面臨還款困難，可依自身經濟條件及還款規劃，透過「緩繳本息」、「只繳息不還本」及「延長還款年限」等寬緩機制，減輕學生畢業後的還款負擔。

教育部並指出，因應中央銀行升息，目前93%就學貸款學生在學期間的利息原本就是由教育部全額補貼，其餘7%的就學貸款學生，原本需要自行負擔半額或全額的利息，仍將由教育部協助補貼因為升息所增加的利息；此外，針對已在還款的就學貸款畢業生，如因本次升息而有還款困難，只要符合每月平均收入未達4萬元條件，原本就可以申請最長8年的緩繳本息，緩繳本息期間畢業生免負擔本金及利息，利息全部由教育部補貼，學生不用擔心升息影響。

教育部進一步指出，學生如有學雜費籌措困難，可洽就讀學校學務處或由教育部轉介學校，提供專案協助，教育部也會持續積極掌握就學貸款申請及還款狀況，滾動修正以降低學生就學貸款負擔。

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關鍵字：

教育部學貸強制執行學雜費

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