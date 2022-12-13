　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

家具行司機送貨...竟在新床上性侵女客戶！搬出老母幼子求情

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女子喜迎剛買的新床架送到府，卻遭送貨司機壓在新床上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

苗栗1名張姓男子2020年載送1組床架到女客戶家裡組裝完成，見對方獨自在家，竟起淫念，涉將對方壓在新床上性侵得逞，張男挨告起初嘴硬否認到底，被起訴才鬆口認罪，女方身心受創、堅不和解，張男一審被依強制性交罪判刑4年6月，上訴後，張男求情聲稱老母幼子全靠他賺錢扶養，更自稱僅用手壓制受害人、惡行不重，台中高分院二審認定一審量刑符合罪刑相當原則，駁回張男上訴，還可上訴。

判決指出，本案發生於前年（2020年）9月17日下午，當時在家具行擔任貨車司機的張男，開貨車運送1組全新床架到1位女客戶家裡並代客組裝完畢，下樓後，張男發現忘了把出貨單給客戶簽收，折返上樓請客戶補簽。

女客戶問明張男來意，才一開門準備簽收，張男突然淫念沖腦，冷不防撲倒女方亂親亂摸，並拖到剛組裝好的新床上壓制，女方拚命反抗但力氣不如張男，慘遭張男性侵11分鐘得逞，事後驗傷提告。

▲▼床墊,床鋪,雙人床,家具。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子喜迎剛買的新床架送到府，卻遭送貨司機壓在新床上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

張男到案之初一概否認，被起訴涉犯強制性交罪嫌後，才改口認罪求輕判，聲稱希望跟女方和解。受害人無法接受送貨到府的服務竟造成她失身，更氣憤張犯案時男前後判若兩人、害她身心受創、難以平復，堅不和解。

一審查明張男有盜匪、偽造文書、竊盜等多項前科，素行難稱良好，卻不思自省，還僅為一己私慾、漠視受害人的性決定權及身體控制權，利用送貨機會而做出性侵犯行，使受害人承受難以抹滅的心理創傷，應嚴予譴責非難，依強制性交罪判他4年6月徒刑。

張男上訴二審，再度搬出自己離婚、須扶養老母和不到10歲的幼子當成求情理由，聲稱全家都靠他每月3萬5000元的薪水過活，且老母患有高血壓與白內障等，張男更自稱僅用手壓制受害人、「惡性尚未重大」，請求依情堪憫恕規定減刑。

二審指張男有多項前科，不思改過遷善，涉犯本案於警詢、偵訊仍飾詞狡卸，直到審理才認罪，犯後態度不佳，毫無值得同情之處，且終究沒跟受害人和解取得諒解，一審量刑符合罪刑相當原則、比例原則與公平原則，據此駁回張男上訴，還可上訴。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／豆漿店驚見大老鼠啃油條　衛生局稽查結果曝
瑪莎惡少案　法官驚爆「有人企圖影響醫院鑑定結果」
白癡公主開店扯租約風波　地主提6點回應了
女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」
巨大跌停市值蒸發70億　最新聲明曝
乩身甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵了」！　超狂天選身份曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

噁！桃園豆漿店驚見「20公分米奇」啃油條　衛生局令限期改善

小貨車開整路「不關車門」網看傻：比較涼？　荒唐駕駛下場慘曝

瑪莎惡少案1周年　法官驚爆「有人企圖影響醫院鑑定結果」

太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」

快訊／林園民宅遭轟6槍「突破少年槍手心防」　犯案槍枝找到了！

佯稱賴清德胞兄收購字畫　開120億芭樂票！收藏家慘遭竊百件精品

家屬聯繫不上母親！警消登門驚見她倒血泊　緊急送醫搶救不治

「感謝讓她回家」台中港女屍解剖　家屬鞠躬感謝屍體發現者

草爺員工參加廟會疑中邪失控　廖大乙：這些人最容易卡到陰

家具行司機送貨...竟在新床上性侵女客戶！搬出老母幼子求情

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

荷蘭婆婆幫大陸媳婦剪頭髮　成果她傻眼...喜獲點心安慰

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

為天天爽嗑夜市煎鳥蛋　狂女買15隻鵪鶉自己養

墨龍太子降駕「賞女一巴掌」 　她摀臉轉半圈！網怒洗版廟方

噁！桃園豆漿店驚見「20公分米奇」啃油條　衛生局令限期改善

小貨車開整路「不關車門」網看傻：比較涼？　荒唐駕駛下場慘曝

瑪莎惡少案1周年　法官驚爆「有人企圖影響醫院鑑定結果」

太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」

快訊／林園民宅遭轟6槍「突破少年槍手心防」　犯案槍枝找到了！

佯稱賴清德胞兄收購字畫　開120億芭樂票！收藏家慘遭竊百件精品

家屬聯繫不上母親！警消登門驚見她倒血泊　緊急送醫搶救不治

「感謝讓她回家」台中港女屍解剖　家屬鞠躬感謝屍體發現者

草爺員工參加廟會疑中邪失控　廖大乙：這些人最容易卡到陰

家具行司機送貨...竟在新床上性侵女客戶！搬出老母幼子求情

噁！桃園豆漿店驚見「20公分米奇」啃油條　衛生局令限期改善

女信徒被搧巴掌！宮廟8+9爆料「她已向太子道歉」　網見真相更火了

竹市感恩晚會經典金曲陣容　還有吃貨市集登場

劉得金／說不清楚要什麼　分權指揮的最大負債

苗栗最火牛肉麵藏身水上玻璃屋！鮮甜湯底會回甘　免費豆花吃到飽

激情滾床！他愛愛完脫口「2字」女友秒臉綠　網喊母湯：真倒胃口

變態工程師逼妻子和2朋友睡　「手機拍片收藏」還想染指小姨子

文房邀您到台北城東幸「狐」暖冬　新藝祭翻玩老屋老牆

小貨車開整路「不關車門」網看傻：比較涼？　荒唐駕駛下場慘曝

蘇貞昌去留異音多　何志偉指「時間問題」：他現在應該覺得很冷

社會熱門新聞

即／台中3歲童「9樓墜4樓」搶救不治

海巡少校撿屍醉女　3小時兩度硬上

即／記者會地點曝！苗栗太玄宮明將親上火線說明

即/新莊工地工人10樓失足墜落不治

墨龍太子降駕「抬手就是一巴掌」！專家說話了

路邊撿827萬支票！他提告討「10%報酬80萬」

太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居負評多

司機送床竟性侵女客戶　搬出老母幼子求情

台中3歲童「9樓墜4樓鐵皮屋頂」重傷送加護病房

即／五楊高架貨車撞國光！駕駛送醫不治

網紅空姐嘿咻攝影師4分鐘　判決出爐

老婆懷孕他上網約砲　偷3男近萬元

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

買飲料少5元求賒帳不成　他拔槍叫囂下秒糗了

更多熱門

相關新聞

孔繁錦性侵案　二審未能和解

孔繁錦性侵案　二審未能和解

號稱至聖先師孔子第74代後人的精神科名醫孔繁錦，曾在電視益智節目《金頭腦》奪得總冠軍，被封為「全台最聰明醫師」。但他涉嫌在診間性侵女病患，一審判刑4年。案件上訴二審，高院13日開庭審理時，孔繁錦出庭表示，對方要求500萬元賠償，對他而言「實在太困難」。

台南色警性侵少女　判刑8年定讞

台南色警性侵少女　判刑8年定讞

義消KTV包廂撲倒傳播妹　賠50萬獲緩刑

義消KTV包廂撲倒傳播妹　賠50萬獲緩刑

海巡少校撿屍醉女　3小時兩度硬上

海巡少校撿屍醉女　3小時兩度硬上

幫辣妹按摩亂來　辯「想照顧妳」下場曝

幫辣妹按摩亂來　辯「想照顧妳」下場曝

關鍵字：

家具行床架貨車司機性侵強制性交情堪憫恕

讀者迴響

熱門新聞

即／乩童狠甩女信徒巴掌！太玄宮回應了

員工突失控「對草爺狂飆三字經」！

熊熊轟成語蕎「不要臉」切八段！撕破臉原因曝

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

小甜甜結婚1年哽咽揭「渣男施暴羞辱」！下跪被吐口水

她見繼父電腦都裸照　自己竟是女主角

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

這組車牌拍出3712萬元天價　舉牌美女表情搶戲

室內濕度降不下來！內行曝2絕招：乾到手指裂開

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

台YTR赴日洗泡泡浴激戰小姐！揭「3大超狂密技」

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

邵庭東京住飯店「巨量娃娃放床上」期待神服務挨批

愛上同卵雙胞胎！男大生告白找錯人…結果悲劇了

更多

最夯影音

更多
朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚
車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面