家具行司機送貨...竟在新床上性侵女客戶！搬出老母幼子求情

▲女子喜迎剛買的新床架送到府，卻遭送貨司機壓在新床上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

苗栗1名張姓男子2020年載送1組床架到女客戶家裡組裝完成，見對方獨自在家，竟起淫念，涉將對方壓在新床上性侵得逞，張男挨告起初嘴硬否認到底，被起訴才鬆口認罪，女方身心受創、堅不和解，張男一審被依強制性交罪判刑4年6月，上訴後，張男求情聲稱老母幼子全靠他賺錢扶養，更自稱僅用手壓制受害人、惡行不重，台中高分院二審認定一審量刑符合罪刑相當原則，駁回張男上訴，還可上訴。

判決指出，本案發生於前年（2020年）9月17日下午，當時在家具行擔任貨車司機的張男，開貨車運送1組全新床架到1位女客戶家裡並代客組裝完畢，下樓後，張男發現忘了把出貨單給客戶簽收，折返上樓請客戶補簽。

女客戶問明張男來意，才一開門準備簽收，張男突然淫念沖腦，冷不防撲倒女方亂親亂摸，並拖到剛組裝好的新床上壓制，女方拚命反抗但力氣不如張男，慘遭張男性侵11分鐘得逞，事後驗傷提告。

▲女子喜迎剛買的新床架送到府，卻遭送貨司機壓在新床上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

張男到案之初一概否認，被起訴涉犯強制性交罪嫌後，才改口認罪求輕判，聲稱希望跟女方和解。受害人無法接受送貨到府的服務竟造成她失身，更氣憤張犯案時男前後判若兩人、害她身心受創、難以平復，堅不和解。

一審查明張男有盜匪、偽造文書、竊盜等多項前科，素行難稱良好，卻不思自省，還僅為一己私慾、漠視受害人的性決定權及身體控制權，利用送貨機會而做出性侵犯行，使受害人承受難以抹滅的心理創傷，應嚴予譴責非難，依強制性交罪判他4年6月徒刑。

張男上訴二審，再度搬出自己離婚、須扶養老母和不到10歲的幼子當成求情理由，聲稱全家都靠他每月3萬5000元的薪水過活，且老母患有高血壓與白內障等，張男更自稱僅用手壓制受害人、「惡性尚未重大」，請求依情堪憫恕規定減刑。

二審指張男有多項前科，不思改過遷善，涉犯本案於警詢、偵訊仍飾詞狡卸，直到審理才認罪，犯後態度不佳，毫無值得同情之處，且終究沒跟受害人和解取得諒解，一審量刑符合罪刑相當原則、比例原則與公平原則，據此駁回張男上訴，還可上訴。