海巡少校撿屍醉女！3小時兩度硬上　她身心受創喊「還能怎麼辦」

▲海巡少校趁女網友喝醉，3小時硬上兩次。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／高雄報導

高雄陳姓海巡少校凌晨約女網友小花（化名）到酒吧飲酒，待小花喝醉後，竟把她帶回家中，短短3小時的時間對她性侵2次，後遭小花提告。刑事部分，一、二審法官依強制性交罪，判處陳男有期徒刑5年，民事部分，法官判陳男要賠70萬元。

判決書指出，陳男在2010年12月28日凌晨4時滑手機，看到小花在社群軟體張貼自己正在喝酒的動態，於是邀小花前往高雄某酒吧喝酒，兩人一起喝酒到清晨7時許，陳男見小花不勝酒力，便將她帶回自己住處休息。不料，陳男竟動起歪腦筋，不顧小花的抵抗與拒絕，把小花強壓在床性侵，又在約3個小時後，利用小花不勝酒力無力反抗之際，再次對她性侵。

陳男供稱，兩人過往即有聊天及相互邀約飲酒等互動，認為兩人有曖昧關係，表示自己與小花是合意性交，甚至在離去前，還有一起洗事後澡、一起牽手出門買飲料，而且小花在他家待了數小時，並沒有離去或想逃的反應。

小花表示，遭性侵後她並不願意跟陳男一起洗澡，是陳男自己走進廁所來，她也沒有辦法把他趕走，之所以自己被性侵沒什麼反應，是因為她之前就曾被性侵過，讓她覺得「事情都已經發生了，我還能怎麼辦」、「就算大吼大叫或做什麼，也都已經沒有意義了」。

法官調閱監視器，發現小花回陳男住家的路上，確實已醉到需要陳男攙扶，法官又調查兩人通訊軟體的談話紀錄，發現小花曾傳訊息給陳男「這口氣我真的吞不下去」、「我一直在求你不要這樣」，陳男回說「我事後清醒也對我的行為感到抱歉」，小花還直接問他「你知道你的行為是性侵嗎」，陳男非但不反駁，反而回說「妳願意讓我改過的機會嗎」默認自己的行為，以低姿態道歉。

刑事部分，一審法官認為，陳男為滿足性慾，竟趁小花酒醉，帶回住處強制性交2次，因此依強制性交罪，判處陳男有期徒刑5年，二審法官駁回陳男上訴，維持原判，全案還可上訴。

民事部分，法官認為，陳男本為小花的友人，但卻趁小花酒醉無力之際，侵犯對方，小花事發後亦曾因此到醫院就診，足見陳男的行為對小花生活、心理造成嚴重傷害，因此判陳男要陪70萬。