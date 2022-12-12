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辣妹家按摩3年「這次凍未條」！吻陰伸指：想照顧妳　這下完蛋了

▲按摩（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小桃讓固定的陳姓按摩師到府按摩3年，竟遭脫褲指侵，她驚恐求救並提告，法官判陳強制性交3年6個月。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台南報導

女子小桃（化名）固定給一名陳姓男按摩師到府按摩已3年，先前都沒有異狀，不料這次按摩師竟突然拉下小桃短褲與內褲，親吻她下體並以手指猥褻，她嚇到急忙打給大樓管理員求救，陳男挨告後解釋他當下有向小桃告白，小桃也沒有拒絕，但法官認為不能因此就當成對方也喜歡自己、進行性行為，依強制性交罪處有期徒刑3年6月，仍可上訴。

根據判決，按摩師陳男已持續為小桃進行到府按摩服務3年左右，今年3月7日凌晨3時許，他攜帶折疊式按摩床等工具到小桃台南安平區住處，為她整脊、刮痧、去角質等，但過程中陳男卻突然拉下小桃內褲，用手指侵犯下體，湊近親吻，將小桃從按摩床抱到她床上，拉她的手摸自己下體，小桃不停掙扎抵抗、趁隙打電話向大樓管理員求救，管理員衝上樓將陳男趕走，並陪同報警。

陳男供稱，當天幫小桃去角質時，在她同意下幫她脫去內褲，聊天過程中她訴苦她過得不愉快、要去新竹，因為想挽留她所以親了她嘴巴，也有親她下體，她都沒抗拒，因為怕按摩床承受不了2人重量，他就將小桃抱至床上，但小桃一直滑手機、他覺得不被尊重就將她手機抽掉，並拉她的手碰自己下體，她就生氣打電話請管理員上來。

但小桃氣憤指控，陳男這3年間一個月至少到她家替她按摩2、3次，之間並沒有什麼糾紛，也沒曖昧、交往，陳男在事發後才傳訊表示「本想安穩，收入正常，身體健康並有一個共同話題的喜歡的人」、「妳剛跟我說現在妳只一個人，當時我心好酸」，但她認為一直都是單純客人與客戶的關係，突然的舉動讓她相當生氣害怕。

法官參酌陳男說法，認為陳男雖向小桃告白想「好好照顧她」，但她並未給予理會，陳就單方面當成默許，在不顧小桃奮力推阻、言語抗拒下強行猥褻，利用小桃長期受其按摩服務之信任，對她逞慾，又未見任何悔悟、檢討，未與小桃和解，依強制性交罪處3年6月徒刑，全案仍可上訴。

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