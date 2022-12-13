台南色警假藉辦案性侵12歲少女　賠170萬仍判8年定讞

▲台南色警性侵少女，重判8年定讞。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台南市警局佳里分局佳里派出所前警員殷培淳，2020年初因辦案認識一對單親母女，竟假藉辦案為由，在母女家中性侵12歲的女兒。一審將他重判11年，上訴二審時，他賠償170萬元取得和解，但二審仍將他重判8年、褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

殷男2020年6月間因受理詐欺案件而結識前來報案的單親母女，媽媽當時年僅34歲，女兒則是國中剛畢業，才滿12歲。殷男見有機可乘，以需要更多情資為由，要求母女於下午2點半在台南市區內私下見面，並留下母親單親媽，還互加LINE好友。

過了幾天，殷男藉口辦案，傳訊給單親媽後，在下午1點多開著自己的車輛到母女的租屋處，一直到下午4點才離開。期間單親媽為了買啤酒、物品等理由，4度離開，留下殷男與剛滿12歲的少女在家。沒想到殷男趁著2人獨處一室的機會，不顧少女表示「不要」、「阿伯請你不要這樣子」，性侵少女得逞。

單親媽完全不知女兒被侵犯，直到少女出現割腕自殘的狀況，經過追問後，才發現少女遭性侵，經通報市府社工員後，全案因此爆發。殷男遭捕後被記大過調職，最後自己辭去警職。檢方對殷男依照加重妨害性自主罪，提起公訴。

一審法院審理時，殷男雖否認犯案，但檢警在少女內褲、房間棉被中都驗出殷男的DNA，一審法院將他重判有期徒刑11年、褫奪公權5年。案經上訴，台南高分院二審審理期間，殷男賠償170萬元，二審法院因此改判他有期徒刑8年、褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。