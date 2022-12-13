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義消KTV包廂撲倒傳播妹！詭辯「我被硬上」　她秀驗傷單戳破謊言

▲男子到KTV唱歌，把傳播妹拉近空包廂中硬上。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男子到KTV唱歌，把傳播妹拉進無人包廂中硬上。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中謝姓男子2020年與友人到KTV消費時，把傳播小姐小花（化名）拉到一間無人包廂中性侵，事後卻辯稱自己是被小花硬上，不料小花拿出驗傷單戳破謊言，讓他被法官依強制性交罪，判處有期徒刑3年8月。二審法官考量謝男已深感悔悟，並與小花以50萬達成和解，改判有期徒刑1年10月。緩刑4年。

判決書指出，謝男與朋友2020年10月3日晚間10時許，前往KTV消費，並叫來傳播妹小花陪酒、聊天，然而謝男走出包廂時，看到小花正在走廊上講電話，竟色心大發，把她拉進另一間無人包廂內，將小花撲倒在沙發上，對她性侵得逞。此外，過程中因小花反抗激烈，他必須用更大的力道去制伏對方，導致小花的後頸與四肢有多處抓傷與擦傷。

謝男供稱，自己沒有性侵小花，是小花拉著他的手去摸她下體，小花還坐到他的大腿上硬上，反控是小花性侵他才對。然而，一審法官根據小花與KTV工作人員的證詞，認為謝男說法有問題，且小花事發後有去醫院驗傷，留有醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書，因此不採信謝男的說法，依強制性交罪，判處謝男有期徒刑3年8月。

謝男上訴，表示自己當日是因喝酒，才傷害小花，犯後深感懊悔，並與小花以50萬元達成和解，此外自己工作之餘有擔任義消，到火場救災，以實際回饋社會的行動，彌補自己犯下的錯誤，希望法官輕判。

二審法官認為，小花已與謝男和解，並表明願意原諒謝男，不再追究其刑事責任，而謝男平日有正當工作，在工作之餘另義務參與消防救火工作，他因一時失慮而犯案，犯後深感懊悔，且本案所為偶發犯罪，與一般強制性交慣犯的犯罪型態有別，因此改判謝男有期徒刑1年10月。緩刑4年，但必須進行40小時義務勞務，與參與法治教育4場。

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