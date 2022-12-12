互惠通關再下一城！台德簽訂互惠機場自動通關服務

▲德國在台協會副代表陶艾瑪出席台德啟用自動通關系統啟用儀式。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣與德國的入境互惠政策開花結果！12日移民署長鐘景琨及德國在台協會陶副代表艾瑪女士（Dagmar Traub-Evans）共同宣布，即日起台灣與德國啟用互惠使用自動通關，台灣民眾前往德國時，不用再大排長龍經過人工查驗，可享受便利省時的自動通關服務；台灣也可藉由自動通關利基引更多德國遊客來台；移民署指出：這是兩國觀光交流的重要里程碑，有助提升雙方觀光及經貿夥伴關係。

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▲外交部副秘書長劉拓、立法委員羅美玲、德國在台協會副代表陶艾瑪、移民署署長鐘景琨，出席台德啟用自動通關系統啟用儀式。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署表示：來台的德國旅客，只要持德國6個月以上效期晶片護照，年滿18歲，且身高140公分以上，在台灣無違反法令的紀錄，可免費註冊使用台灣e-Gate入出境本地。

另外台灣民眾前往德國法蘭克福等8個機場，只要持有含身分證統一編號的晶片護照，年滿18歲且在德無不良紀錄者，入境後可免費註冊使用德國EasyPass系統入出境德國。

移民署表示，德國是繼美國（Global Entry：GE）、韓國（Smart Entry Service：SeS）、澳洲（Smart Gate）及義大利（eGate）之後，第5個與台灣互惠使用自動通關（e-Gate）的國家，而我國也成為第4個可使用德國自動通關（EasyPass）的非歐盟國家。移民署將持續推動與其他國家互惠使用自動查驗通關系統，使國人出國更便利，有助吸引國際觀光客來台。

台灣e-Gate申辦網址：https://egate.immigration.gov.tw/egate-frontend/

德國EasyPass註冊中心：https://www.easypass.de/EasyPass/EN

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