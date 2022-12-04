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快閃演出「越南斗笠舞」　移民署：12／10相約來桃園同慶移民節

▲快閃演出「越南斗笠舞」

▲移民署北區事務大隊大隊長林澤謙(後排右四)、桃園站主任黃英貴(左二）與快閃演出姐妹。(圖／桃園站提供)

記者楊淑媛／桃園報導

內政部移民署與桃園市政府、大陸委員會，共同舉辦的111年國際移民節多元文化活動，10日即將在桃園婦女館及鄰近延平公園熱鬧舉辦；移民署北區事務大隊大隊長林澤謙、桃園服務站主任黃英貴，帶領越籍新住民姐妹，4日於桃園火車站萬壽路出口，快閃演出「越南斗笠舞」，和大家相約來桃園同慶移民節。

林澤謙大隊長表示，每年的 12月18日是國際移民日，內政部也在民國100年，把這一天頒定為國際移民節，移民署非常重視這個節日，每年辦理慶祝活動，桃園是新住民來到台灣的首站，集結各國的新住民，因此，今年把移民節規劃在國之都的桃園舉辦，希望呈現台灣多元文化的樣貌，發揮桃園在地的特色，展現新移民在台灣故鄉的包容性。

▲快閃演出「越南斗笠舞」

今天的這場「越南斗笠舞」快閃演出，由桃園市新移民女性關懷協會表演，獲得民眾的熱切迴響，同時也預告下周六（10日）在桃園後火車站附近的婦女館及延平公園盛大展開的移民節活動，將有更多更豐富的異國特色文化展演以及摸彩獎品，歡迎大家前來同樂!

曾擔任國慶典禮主持人的知名新住民網紅、來自越南的阮秋姮，也在臉書粉絲專頁「Hang TV-越南夯台灣」用中越雙語轉發這次快閃活動，並介紹即將來臨的移民節活動，包括雙舞台多族群專業表演，如曾獲桃園市桃漾天籟歌唱大賽總冠軍的印尼移工NITA MUTMAINNA歌唱演出，最近新聞關注度極高的桃園在地職籃雲豹隊之專屬啦啦隊活力表演，巴西、德國、日本舞蹈等等，精彩可期；更有多元異國美食攤位及文化體驗及四大靜態文化及成果展覽，可以更深入瞭解新住民的人生故事及臺灣的人事物。

更多好康消息及網路抽獎活動請至活動粉絲專頁查看（臉書搜尋「111年移民節」），111年移民節多元文化活動「厚植新國力，移民心故鄉」，12月10日(星期六)下午2點至5點在「桃園市婦女館」與大家相約！

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