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這習俗很不一樣！新年在好朋友家門前摔碎盤子…象徵珍惜　

▲莊恆盛分享西方傳統的重大節日與文化融合的經驗。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲莊大使分享西方傳統的重大節日與文化融合的經驗。 （圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(7)日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」，並邀請退休外交官莊恆盛大使擔任講座，向新住民朋友們分享駐外時所經歷的異國趣味節慶習俗。活潑有趣的課程，寓教於樂，讓大家對多元文化有更深一層的認識，並增長見聞。

莊恆盛大使在課程中介紹有趣的歐洲傳統節慶，例如在每年的平安夜下午3點整，瑞典人就會坐在電視機前觀看唐老鴨卡通；在新年時刻，丹麥人會到好朋友家門口前摔碎幾個盤子，表達對彼此友誼的珍惜。

▲莊恆盛分享西方傳統的重大節日與文化融合的經驗。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲莊恆盛分享西方傳統的重大節日與文化融合的經驗。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

而仲夏節則是夏至來臨時的慶祝活動，盛行於丹麥、芬蘭、瑞典等北歐國家，人們會以燃燒篝火避邪，並圍繞著「仲夏柱」跳舞來歡慶；每年8月的第4個週末，比利時「阿特」小鎮會舉辦盛大的"巨人遊行"傳統節慶活動，場面十分熱鬧壯觀。

他表示，語言與文化是融入異國生活的訣竅，新住民朋友可藉由參與傳統習俗活動，貼近在地文化，同時多參加民間社團或政府開辦的輔導課程，瞭解社會福利資源運用方式，可加速解決生活適應的問題，並拓展國際視野。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，隨著疫情降溫，12月1日起國內調整室外佩戴口罩等防疫措施，另為配合我國鬆綁邊境及檢疫措施，移民署已停止合法外來人口自動延長停留期限措施；針對2020年3月21日(含)以前入國(境)且目前尚未逾期停留的外國人、中港澳人士及臺灣地區無戶籍國民，停留期限於2022年12月1日(含)後者，請於自動延期後的合法停留期限屆滿前離境。另提醒外來人口，若不確定停留期限，可於出境前先至移民署各直轄市、縣(市)服務站確認，或請撥打高雄市第一服務站07-7151660洽詢。

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