移民署行動服務關懷不停歇　強化外籍生安全通報網

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站，再次啟動「府城境外生行動服務關懷列車」，前進校園關懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

近來國內外詐騙案頻傳，為幫助外籍生瞭解多元詐騙手法，移民署南區事務大隊台南市第一服務站，再次啟動「府城境外生行動服務關懷列車」，結合台南市勞工局、警察局等單位共同前進校園關懷。

自9月初開學至今已陸續走訪成功大學、南台科大、崑山科大、中華醫事科大、嘉南藥理大學等多間轄內大專院校，累計訪視數百名外籍學生，特別針對新型態詐騙手法，如海外高薪詐騙、網紅非法工作及高薪博弈工作等態樣加強宣導，呼籲外籍生勿受騙上當，並提供相關諮詢及報案管道。

「多一分預防就少一分風險！」中華醫事科大謝老師表示，面對新聞報導裡五花八門的詐騙手法，校方除了平時在課堂上利用通譯人員加強向外籍同學宣導，提升學生自我防範意識外，也邀請移民署和台南市勞工局透過聯合講座，不斷反覆叮嚀，除了不要非法工作外，針對高薪的求職訊息更要小心求證，來台就學應以課業為重，千萬不要被高薪話術及網路謠言迷惑，甚至為了賺錢不惜放棄就學，落入詐騙集團陷阱，而讓自己變成非法身分，得不償失。

台南市第一服務站強調，移民署對於外籍學生在台生活適應相當重視，除了針對新入境的學生宣導居留身分權益事宜外，對於應屆的外籍畢業生，也結合警察單位透過分享求職受騙的實例，如待遇福利誇大、工作內容模糊、或其他有疑慮的海外地區職缺，像打字、客服、網拍、直播、模特、網紅、荷官、電競選手、博弈、鐵工、水電、泥作、裝潢等等，無論職缺地點在國內外，皆須嚴格檢視其職缺內容，並謹記「3C」原則，「Calm Down保持冷靜、Check it out小心查證及Call 165有問題打165」，在台安心就學免煩惱。

台南市第一服務站林志鴻主任表示，移民署關懷離鄉背井來台求學的外籍生，不僅每年深入校園進行法令宣導講座，同時透過跨單位合作，強化校園安全通報，尤其近期詐騙事件頻傳，呼籲外籍學生面對網路消息都需再三查證，在台若有任何問題皆可撥打「1990」外來人士在台生活諮詢服務熱線，不但免付費還提供多國語言服務。