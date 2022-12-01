　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

移民署行動服務關懷不停歇　強化外籍生安全通報網

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站，再次啟動「府城境外生行動服務關懷列車」，前進校園關懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站，再次啟動「府城境外生行動服務關懷列車」，前進校園關懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

近來國內外詐騙案頻傳，為幫助外籍生瞭解多元詐騙手法，移民署南區事務大隊台南市第一服務站，再次啟動「府城境外生行動服務關懷列車」，結合台南市勞工局、警察局等單位共同前進校園關懷。

自9月初開學至今已陸續走訪成功大學、南台科大、崑山科大、中華醫事科大、嘉南藥理大學等多間轄內大專院校，累計訪視數百名外籍學生，特別針對新型態詐騙手法，如海外高薪詐騙、網紅非法工作及高薪博弈工作等態樣加強宣導，呼籲外籍生勿受騙上當，並提供相關諮詢及報案管道。

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站，再次啟動「府城境外生行動服務關懷列車」，前進校園關懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「多一分預防就少一分風險！」中華醫事科大謝老師表示，面對新聞報導裡五花八門的詐騙手法，校方除了平時在課堂上利用通譯人員加強向外籍同學宣導，提升學生自我防範意識外，也邀請移民署和台南市勞工局透過聯合講座，不斷反覆叮嚀，除了不要非法工作外，針對高薪的求職訊息更要小心求證，來台就學應以課業為重，千萬不要被高薪話術及網路謠言迷惑，甚至為了賺錢不惜放棄就學，落入詐騙集團陷阱，而讓自己變成非法身分，得不償失。

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站，再次啟動「府城境外生行動服務關懷列車」，前進校園關懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市第一服務站強調，移民署對於外籍學生在台生活適應相當重視，除了針對新入境的學生宣導居留身分權益事宜外，對於應屆的外籍畢業生，也結合警察單位透過分享求職受騙的實例，如待遇福利誇大、工作內容模糊、或其他有疑慮的海外地區職缺，像打字、客服、網拍、直播、模特、網紅、荷官、電競選手、博弈、鐵工、水電、泥作、裝潢等等，無論職缺地點在國內外，皆須嚴格檢視其職缺內容，並謹記「3C」原則，「Calm Down保持冷靜、Check it out小心查證及Call 165有問題打165」，在台安心就學免煩惱。

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站，再次啟動「府城境外生行動服務關懷列車」，前進校園關懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市第一服務站林志鴻主任表示，移民署關懷離鄉背井來台求學的外籍生，不僅每年深入校園進行法令宣導講座，同時透過跨單位合作，強化校園安全通報，尤其近期詐騙事件頻傳，呼籲外籍學生面對網路消息都需再三查證，在台若有任何問題皆可撥打「1990」外來人士在台生活諮詢服務熱線，不但免付費還提供多國語言服務。

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

ET快訊
快訊／辦公室清空為內閣改組？　徐國勇回應了
壽司郎吃4小時不付錢！　女挑3餐廳狂嗑8378元
麥當勞5折！　UberEats「12月優惠碼」快收
柯文哲轟國民2黨汙錢！點名1怪案　 阿根廷將奪冠？梅西踢出神
內閣改組第一槍　他辦公室爆已經清空
KID正妹妻孕肚照曝光！　「我生命裡不能沒有她」
苦等555天口罩卻不脫！　他曝「10字理由」萬人超有感
最硬教召開放查詢！　他一查收到通知書崩潰了
物業報價「12人員月薪62萬」　總幹事爽領70K！住戶一看吐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新營醫院北門分院整建為長照中心工程　榮獲中央公共工程金質獎

南市經發局主辦2023臺南車展　徵展活動開跑

因應再生能源衝擊　台電邀大用戶為座上賓分享意見

移民署行動服務關懷不停歇　強化外籍生安全通報網

台南做工行善團寒冬送暖開跑　勞工局攜手電氣工會到府送物資

微電影《一生，一瞬》　喚起台東舊街區回憶

喝4罐啤酒騎車載友遭攔查「免漱口直接測吧」！　警讚阿莎力

屏東縣恆春出火地區營運移轉　縣政府啟動招商程序

全國社區林業績優單位齊聚台東　走訪「金牌」認證社區交流

微型電動二輪車新法上路首日　南警舉發133件沒入4車

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

新營醫院北門分院整建為長照中心工程　榮獲中央公共工程金質獎

南市經發局主辦2023臺南車展　徵展活動開跑

因應再生能源衝擊　台電邀大用戶為座上賓分享意見

移民署行動服務關懷不停歇　強化外籍生安全通報網

台南做工行善團寒冬送暖開跑　勞工局攜手電氣工會到府送物資

微電影《一生，一瞬》　喚起台東舊街區回憶

喝4罐啤酒騎車載友遭攔查「免漱口直接測吧」！　警讚阿莎力

屏東縣恆春出火地區營運移轉　縣政府啟動招商程序

全國社區林業績優單位齊聚台東　走訪「金牌」認證社區交流

微型電動二輪車新法上路首日　南警舉發133件沒入4車

快訊／辦公室清空為內閣改組？　徐國勇：沒有啦！還有很多東西

泫雅分手有徵兆：他是瘋子！　3個月前提Dawn無奈「不想再聊他」

閨蜜約起來！北市「7家飯店玩樂提案」隱藏版浴缸房、摩鐵開趴

民宅發現5歲女童藏木箱中「水泥封屍」　被媽當床頭櫃用4個月

前CIA探員臨終前爆料「51區是真的」：我親眼看過活的外星人

風・Luxury／提醒約會時間夠浪漫了　積家工藝錶加碼藏美好寓意

超商雙雄搶攻口罩解封商機　統一超、全家「買一送一」好康吸客

推展商船、國艦與離岸風電　台船下半年招93名新人、起薪4.5K

台積電股價重返500元大關　含積ETF專家喊買！

民進黨「偷來屏東縣長」？國民黨曝「計票瑕疵片」　要求重新驗票

地方熱門新聞

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

快訊／台中太平淨水器工廠大火

台南市17處新建置科技執法1日啟動

彰化芳苑外海貨輪傾斜　黑鷹出動4獲救3待援

嘉義市微電車駐點領牌 　明年底前有優惠

微型電動二輪車新法上路首日警舉發133件

酒駕騎車載朋友遭攔查　警因這件事讚阿莎力

時髦女行竊市場物品2500元被逮

女騎機車逛夜市記錯停車位「確定」失竊　 警協助尋獲

惡搞西羅殿天公爐　專家曝恐怖後果

嘉義市花海生活節12／10登場

嘉義市校園12/1起放寬戴口罩規定

青埔一個月嗨翻天　桃捷跨年41小時不打烊

學弟扮人間月老　租屋意外獲真愛

更多熱門

相關新聞

頂碩士學歷開店！越南新住民正妹圓夢

頂碩士學歷開店！越南新住民正妹圓夢

越南新住民開設的原鄉料理，居然連總統蔡英文都親自登門品嚐？越南新住民正妹陳玉水不僅擁有國立師範大學碩士學歷、她在北市師大夜市經營小攤車，因廚藝精湛，最後圓夢開設屬於自己的越南料理店，吸引無數外國旅客慕名前來。甚至連蔡英文都曾上門品嘗美食，新住民的「越南料理抓住總統的胃」

南消兵推強化救災效能

南消兵推強化救災效能

移民署新住民泡菜手作嘗鮮

移民署新住民泡菜手作嘗鮮

賄選花樣多　移民署為新住民宣導反賄選

賄選花樣多　移民署為新住民宣導反賄選

汪小菲嗆「明天來台！」 移民署說話了

汪小菲嗆「明天來台！」 移民署說話了

關鍵字：

移民署行動服務關懷外籍生安全

讀者迴響

熱門新聞

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

等到了！超商「咖啡買7送7」

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

37歲男星「剛結婚幾小時」身亡！新婚妻慟：本來要去拍婚照

邱議瑩開噴媒體「你好低喔」　劉寶傑：你好可怕

快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

全台最大爛尾樓基地荒廢30年　地方盛傳新任地主「將有新動作」

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面