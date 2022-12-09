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移民署邀請埃及媳婦當講師　教新住民一起做瑜伽

▲教新住民做瑜伽 。（圖／移民署屏東服務站提供，下同）

▲新住民做瑜伽 。（圖／移民署屏東服務站提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

移民署南區事務大隊屏東縣服務站近日辦理「新住民家庭教育」課程，邀請埃及媳婦趙芯瑩老師教授瑜伽，藉由瑜伽動作，讓現場的新住民朋友從身、心、靈達到適度的平衡與紓壓，慰勞這一年來的辛勞。

▲教新住民做瑜伽 。（圖／移民署屏東服務站提供，下同）

▲教新住民做瑜伽 。（圖／移民署屏東服務站提供，下同）

由於聖誕佳節腳步將近，為能讓參與課程的新住民朋友及小小新二代，提早感受濃濃的歡慶氣氛，課程中也安排聖誕背包動手作內容，讓新住民朋友與家人合力完成聖誕背包，為聖誕佳節增添一點童心與愛的味道。

瑜伽課程講師趙芯瑩老師的丈夫，是來自埃及的新住民何穆，從小在舞蹈世家長大的何穆，由於精湛的舞藝成為埃及文化部國家舞蹈團成員，兩人在馬來西亞因舞蹈比賽結緣，在埃及相戀，婚後定居在屏東潮州，而兩人所創的「TW-EGY中東傳統民俗舞團」曾代表臺灣到印度參與世界傳統民俗藝術比賽，獲得世界第三名的佳績。

趙芯瑩表示，中東舞蹈非常重視下半身的力量，所以骨盆的穩定性非常重要，透過瑜伽的鍛鍊能讓骨盆正位、柔韌肌肉，使舞蹈的律動更為流暢和諧，而骨盆正，身體就正，痠痛也不易找上門。而瑜伽在梵語有『穩定、平衡、和諧』的意思，透過瑜伽配合呼吸與冥想，能沉澱心靈、穩定情緒，當負面情緒越來越少，就越能用柔軟身段包容對方，夫妻感情相處就越加和睦。
考量學員多是夫妻檔或親子檔，且大多數新住民朋友沒有接觸過瑜伽，趙芯瑩特別針對這次學員設計入門課程，讓學員能快速熟悉基礎姿勢，並在體驗瑜伽的魅力之餘，也能獲得穩定身體、平衡心靈以及和諧家庭的力量。

許姓學員說，他的太太黛西來自菲律賓，兩人平時因為工作非常忙碌，很難有空閒時間運動，知道這次屏東縣服務站要舉辦瑜伽課程，特別帶太太來體驗，希望讓太太能趁機好好舒壓放鬆。黛西也開心附和，這是夫妻倆第一次接觸瑜伽，還能和服務站主任當同學一起上課，是很難得的體驗，而且動態課程完還有聖誕背包製作的靜態活動，雖然老公平時都會幫忙做家事，但結婚這麼多年，她到今天才知道，原來老公的縫紉技術這麼好。

屏東縣服務站站主任武淑賢表示，移民署非常重視新住民在臺生活適應，為貼近新住民實際需求，家庭教育課程內容設計非常多元豐富，讓學員能將課程中學習的知識，融入到生活及家庭經營中。另外，移民署為持續協助新住民及其子女在臺深耕完成夢想，「第9屆新住民及其子女築夢計畫」已開始受理報名，而為擴大活動效益，報名延長至12月19日止(郵戳為憑)，歡迎符合資格的新住民及新住民子女踴躍報名，連絡電話08-7661885。

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