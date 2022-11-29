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頂碩士學歷開店！越南新住民正妹圓夢　手做料理吸引小英登門品嚐

▲越南新住民陳玉水圓夢開設家鄉料理店，手藝精湛曾吸引總統登門品嚐。（圖／記者張君豪翻攝）

▲越南新住民陳玉水圓夢開設家鄉料理店，手藝精湛曾吸引總統登門品嚐。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

越南新住民開設的原鄉料理，居然連總統蔡英文都親自登門品嚐？越南新住民正妹陳玉水不僅擁有國立師範大學碩士學歷、她在北市師大夜市經營小攤車，因廚藝精湛，最後圓夢開設屬於自己的越南料理店，吸引無數外國旅客慕名前來。甚至連蔡英文都曾上門品嚐美食，新住民的「越南料理抓住總統的胃」。

陳玉水因自己父母親很喜歡做料理，從小耳濡目染的她、也遺傳熱愛烹調的基因，剛來台灣讀大學時，特別想念原鄉越南料理的味道，後來靈機一動，決定把家鄉味當作自己創業的第一步。

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▲越南新住民陳玉水圓夢開設家鄉料理店，手藝精湛曾吸引總統登門品嚐。（圖／記者張君豪翻攝）

陳玉水在師大夜市裡擺起自己的小攤車，賣起越南便當，一開始便當乏人問津，後來卻成為學生爭相購買、口耳相傳的師大美食。陳玉水笑說，創業初期並非一帆風順，她曾天真認為有多少位子就買多少碗筷，但在近年疫情衝擊，陳檢討行銷策略，除優化外帶流程，也推出折扣方案刺激買氣，更設計自家菜色微波食品，讓民眾不用出門便可享用美食。

陳玉水築夢踏實，從就讀師範大學時期擺攤車、到今天擁有自己的店面，陳鼓勵懷有創業夢的新住民、不管規模大小，都要先勇敢地踏出第一步，唯有付諸行動才有實現夢想的可能。

對於蔡總統曾上門品嚐美食，陳玉水謙虛表示，自己和總統只是在總統府「一日御廚」活動中相遇，蔡英文嚐過陳玉水的料理後，對她表示有機會想登門拜訪。一句簡單的客套話，沒想到卻在幾個月後「總統真的親自拜訪了」。

陳玉水說，「總統喜愛新住民美食還事後特地來品嚐，我想這件事情只有台灣才會發生！」她想不到自己烹煮越南家鄉料理的初衷，手做料理竟然讓總統登門品嚐，講起來宛如一場夢般令人不敢置信。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，在台新住民蘊含著精采多元母國文化，如果能善用多元文化背景，就能像陳玉水一樣發光發熱，移民署舉辦「第9屆新住民及其女子築夢計畫」，即日起至2022年12月19日截止受理報名，築夢獎金最高8萬元，歡迎新住民朋友提案爭取，讓移民署作新住民的靠山。

這一路的點點滴滴，陳玉水將在內政部移民署PODCAST節目「文化談新事」中侃侃而談。移民署為因應潮流，將製播Podcast節目，民眾可至FIRSTORY、APPLE PODCAST及SPOTIFY等平台搜尋「文化談新事」，也歡迎有興趣朋友前往訂閱。更多像陳玉水、默默在台努力奮鬥的新住民故事。「文化談新事」網址：https://open.firstory.me/story/clavpl72400s301xa3b2ahnr8

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