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台東「金曲培訓班」成果發表會　年紀最小僅13歲

▲「綻放在台灣東岸的鐵花-金曲培訓班」於11日舉辦成果發表會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「綻放在台灣東岸的鐵花-金曲培訓班」於11日舉辦成果發表會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由文化部指導、台東縣政府文化處主辦、台灣好基金會鐵花村音樂聚落承辦的第3屆「綻放在台灣東岸的鐵花-金曲培訓班」，學員創作錄製的「BLOOM綻放合輯2」CD，並於11日下午2點在鐵花村音樂聚落舉辦成果發表記者會。

縣長饒慶鈴表示，今天是第3期學員成果發表會，這次「金曲培訓班」課程，經由海選活動篩選出15位正選學員及3位國高中職學生參與培訓計畫，邀請周杰倫鼓手陳柏舟、金曲製作人黃建為、洪筠惠及桑布伊專輯錄音師鄭皓文等多位師資，傳授詞曲創作、編曲、發聲、合聲、錄音、自媒體宣傳等逾100小時課程，經由課程主持人金曲歌手昊恩從學員們完成的自創曲中，挑選出12首原創歌曲、編曲及DEMO錄製作業，完成「BLOOM綻放合輯2」出版。

▲「綻放在台灣東岸的鐵花-金曲培訓班」於11日舉辦成果發表會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

金曲培訓班主持人昊恩指出，成果發表會安排許良華、彭歲玲夫妻以客家語創作的夫妻對唱歌曲「有你在身邊」，來自東海岸膽曼部落的陳祈宏演唱阿美族語自創歌曲「很好Fangcal to」，以及參與綻放人才培育計畫後，獲邀於明年1月15日於台北流行音樂中心演出的李侑勳演出的創作歌曲「散步」。

晚間的成果演唱會，同時呈現全台東年紀最小樂團「得拉樂團」、獲得今年鐵娘子音樂大賽首獎的巴查克、新生代年輕女歌手葦涵等在地歌手，於舞台上演唱個人自創歌曲，展現在地豐富音樂特色。

縣府文化處說明，這屆學員年紀最小的僅13歲，最年長的是61歲，創作歌曲涵蓋國語、原住民語、客家歌曲等，曲風有RAP饒舌、流行、民歌、熱門音樂等型式。

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