第29屆關懷盃棒球賽開幕　65支青棒、青少棒隊伍參賽

▲第29屆關懷盃棒球賽，今開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由原住民棒球運動發展協會(簡稱原棒協)及台東縣政府共同舉辦「第29屆原棒協關懷盃棒球錦標賽」，12/9到12/12在台東縣棒球村第一棒球場等縣內10座球場開打，共計有少棒組41隊、青少棒24隊等65支隊伍參加，並於10日下午4點30分在台東縣第一棒球場舉行開幕，縣長饒慶鈴感謝原住民職棒選手回饋鄉里，也邀請全國小將來台東快樂打球。

原棒協關懷盃棒球邀請賽，自1994年舉辦至今已邁入第29年，今年賽事自12/9-12/12在台東舉辦，賽事口號Mubuy，為泰雅族語「傳承」之意，希望透過關懷盃，讓辛苦一整年的國內、外職棒球星，回到花東回饋小學弟們，親自為小球員整理球場、指導球技，把傳承當作參加目的，關心原鄉部落棒球發展，是心中對原住民棒球的責任感。

另外，台電女籃元氣女神郭佳紋擔任活動大使，也增加OB賽，由原棒協會員親自下場傳承表演，包含陳義信、黃忠義、張泰山等名將，都將重拾手套、球棒再現身手。

今日下午4時30分參賽的65支隊伍在台東縣棒球村第一棒球場開幕，由中華民國台灣原住民棒球運動發展協會理事長林智勝主持，現役職棒原住民籍選手約40位陪伴選手。林智勝說明，原棒協為現役及退役原住民職棒選手主動發起組成，以回饋關懷花東基層棒球運動為宗旨，關懷盃為花東縣市輪辦，今(111)年由台東縣舉辦，感謝縣長慶鈴及縣府團隊協助，讓比賽順利展開。

台東縣近年舉辦許多全國棒球賽事，11/22-11/30舉辦大專公開一級棒球聯賽預賽第一階段賽事、以及現在正在開打的「2022年爆米花棒球聯盟-成棒賽事」。

縣府教育處指出，今年關懷盃12月9日至12日在台東縣棒球村第一棒球場等縣內10座球場開打，分為少棒與青少棒組，共有65支隊伍加入戰局，除了台東縣隊伍以外，全國各地的球隊也可報名參加，條件是報名選手裡必須有7成以上為原住民籍，彰顯原鄉傳承意義，戰況激烈勢必再創空前。