台東光祭新作品現身　70萬顆LED光矩陣登場

▲【台東光祭】新作品現身市區。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府首度舉辦【台東光祭】獲得熱烈回響，延續知本展區活動熱度，「台東舊站特區」展場接力開幕，展出全新作品—澳洲藝術家Kit Webster《原生》，9日晚上藝術家現身在作品前表演，數百位民眾手持太空魔幻感的星星燈呼應，對於這場別開生面的聲光藝術派對都驚呼「太酷了！」。

台東縣縣長饒慶鈴提到，首次舉辦的東台灣聲光藝術節「台東光祭」在知本為期30日展出，吸引35,000觀展人次，點亮知本夜晚，帶動當地產業，大獲各界好評。為延續「台東光祭」集結能量信念，縣府在「台東舊站特區」展出新作品：澳洲藝術家Kit Webster《原生》、游文富《粉紅色森林》及再加碼展出有用主張《金勵湯》。

縣府文化處說明，聲光藝術家Kit Webster以技術創新聞名國際，他也興奮地表示將親自來台並在作品前演出，首次來台就為台東帶來《原生》。鑲嵌3座拱⾨上的70萬顆LED燈形成的光矩陣，創造出無限造型、色彩及視覺錯視的虛擬空間；連續十多分鐘的動態作品，使真實與虛幻在音樂節奏中不斷交錯，嶄新形式為民眾帶來全新體驗與藝術能量，享受難得一見的藝術家與作品共演的視聽饗宴。

國內重量級環境/地景藝術家游文富創作《粉紅色森林》，以海量竹子作為媒材，如種稻似地運用細尖竹子，一根一根「種」出如柔軟芒花又像覆雪大地般、暈染著粉紅色的雪白森林，為台東市區增添一處超現實唯美景象，朦朧的調性，讓民眾擁有飄著粉紅浪漫的白色聖誕節。